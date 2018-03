'PSV heeft tegen VVV laten zien dat zeperd bij Willem II incident was'

De Eindhovenaren waren in eigen huis met 3-0 te sterk voor VVV, dat in de tweede helft lang met tien man speelde door een rode kaart van Ralf Seuntjens.

"We hebben laten zien dat vorige week een incident was en dat zoiets niet meer mag gebeuren", doelde Van Ginkel, die de eerste en de derde treffer maakte, bij FOX Sports op de pijnlijke nederlaag van vorige week bij Willem II.

"Wat toen is gebeurd, maak je niet vaak mee en helemaal niet als speler van PSV. Er moest tegen VVV een reactie komen van ons."

De 25-jarige middenvelder beaamde dat PSV het vooral voor rust lastig had tegen de ploeg uit Venlo. "Het ging moeizaam. VVV speelde heel verdedigend en we hanteerden een laag tempo", zei hij.

"We leden veel balverlies en dan kwam er vaak een lange bal. Uiteindelijk moest er een rode kaart aan te pas komen om de ban te breken, maar dat maakt mij niet zoveel uit. Als we maar winnen."

Cocu

Trainer Phillip Cocu was het met aanvoerder Van Ginkel eens dat PSV zich goed hersteld heeft van het verlies tegen Willem II.

"Het kan beter, maar we moeten ons ook realiseren dat er na zo'n wedstrijd tegen Willem II extra druk op ligt. Dan moet je het nog maar even doen. Dit is goed voor het vertrouwen van de ploeg", aldus Cocu.

De coach zag ook dat PSV tegen VVV in het zadel werd geholpen door de rode kaart van Seuntjens, maar wilde de 3-0 overwinning niet alleen maar daar op afschuiven.

"Er kwam meer ruimte voor ons en toen konden zij het niet meer belopen, maar dat is achteraf geneuzel, want ik denk dat we sowieso wel gescoord hadden. We waren de bovenliggende partij en de tweede helft was een stuk beter."

PSV heeft na 28 duels tien punten voorsprong op naaste achtervolger Ajax, maar de Amsterdammers zondag nog in actie op Het Kasteel tegen laagvlieger Sparta Rotterdam.

