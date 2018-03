Koploper PSV ontdoet zich in tweede helft van tien man VVV

Marco van Ginkel brak in de 68e minuut de ban, waarna de van een schorsing teruggekeerde Hirving Lozano en opnieuw Van Ginkel uit een strafschop de eindstand op 3-0 bepaalden.

PSV stond toen al met een man meer op het veld na een rode kaart (twee keer geel) voor VVV'er Ralf Seuntjens.

Bijzonder was dat er in de elfde minuut door de aanwezige toeschouwers in het ijskoude Philips Stadion massaal werd geapplaudisseerd voor VVV-spits Lennart Thy, die ontbrak omdat hij mee wilde werken aan een stamceltransplantatie.

Door de zege herstelde PSV zich niet alleen van de blamage van vorige week tegen Willem II (5-0 nederlaag), maar vergrootte ook het gat met Ajax.

De 23-voudig landskampioen heeft na 28 duels tien punten voorsprong op de naaste achtervolger, maar die komt zondag nog wel in actie op Het Kasteel tegen laagvlieger Sparta Rotterdam.

Laag tempo

PSV begon aardig aan de wedstrijd tegen VVV met kansen voor Steven Bergwijn (simpele prooi van doelman Lars Unnerstall) en De Jong (kopbal net naast), maar de thuisclub verviel ook al snel weer in oude fouten door de bal in een veel te laag tempo rond te spelen.

VVV werd daarmee in de kaart gespeeld en kreeg zelfs in de zevende minuut een levensgrote mogelijkheid op de 0-1 via Jerold Promes, maar de verdediger raakte de bal uit een vrije trap van Clint Leemans in geheel vrijstaande positie totaal verkeerd.

Pas halverwege de eerste helft schakelde PSV een tandje bij en dat leek VVV ook gelijk te machtig, maar het was aan Unnerstall te danken dat de bezoekers de rust ingingen zonder schade.

De afgelopen zomer transfervrij van Schalke 04 overgekomen Duitser hield eerst Lozano tot twee keer aan toe van scoren af en had ook een formidabele redding in huis op een kopbal van dichtbij van De Jong.

De pauze deed PSV niet goed, want de ploeg van trainer Phillip Cocu startte uiterst stroef aan de tweede helft en mocht van geluk spreken dat VVV dat niet afstrafte omdat Romeo Castelen in kansrijke positie te lang treuzelde waardoor uitgerekend De Jong kon ingrijpen.

Seuntjens

PSV werd na een klein uur spelen in het zadel geholpen door Seuntjens. De vervanger van Thy in de punt van de aanval kreeg na een ietwat domme overtreding op de rand van het strafschopgebied op Hendrix zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Serdar Gözübüyük en mocht dus voortijdig gaan douchen.

Vanaf dat moment zocht PSV wel hartstochtelijk de aanval en bijna leverde dat ook gelijk succes op, ware het niet dat een kopbal van Daniel Schwaab uit een hoekschop op de bovenkant van de lat plofte en Bergwijn oog in oog met Unnerstall faalde.

Toch liet de 1-0 niet lang op zich wachten. Bij een corner troefde Van Ginkel zijn directe tegenstander Danny Post af en verschalkte hij met een tikkeltje geluk op de doellijn dan eindelijk Unnerstall.

PSV leek daarmee bevrijd en in de slotfase tilden Lozano met zijn veertiende doelpunt van het seizoen en Van Ginkel vanaf elf meter de score nog op naar 3-0, waardoor de druk weer bij Ajax ligt.

