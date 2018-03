Utrecht in slotfase naast Heerenveen, Heracles houdt Vitesse op remise

In het ijskoude Abe Lenstra Stadion begon Utrecht goed aan de wedstrijd en kwam het in de achttiende minuut op voorsprong via een doelpunt van Mark van der Maarel. Na een corner kwam de bal bij de verdediger terecht, die uit de draai knap raak schoot.

Heerenveen ging vervolgens op jacht naar de gelijkmaker en dat leverde zes minuten voor rust de 1-1 op van Morten Thorsby. Een voorzet van Denzel Dumfries vanaf rechts werd verlengd door Reza Ghoochannejhad, waarna de Noorse middenvelder simpel binnentikte.

In de beginfase van de tweede helft kreeg Utrecht de beste kansen, maar in het laatste kwartier voerde Heerenveen de druk weer op. Dat resulteerde al snel in de 2-1 van Ghoochannejhad. Na een ingooi van Lucas Woudenberg draaide de Iraniër weg bij zijn tegenstander en schoot raak.

De ploeg van Jurgen Streppel leek op weg naar de overwinning, maar twee minuten voor het verstrijken van de officiële speeltijd kwamen de Domstedelingen toch nog langszij via een treffer van Cyriel Dessers, die net vier minuten in het veld stond. Zijn schot belandde via het been van Woudenberg in het doel.

Door het gelijkspel blijft Utrecht met 48 punten uit 28 wedstrijden vierde. De voorsprong op nummer vijf Feyenoord, dat zondag op bezoek gaat bij PEC Zwolle, bedraagt drie punten. Heerenveen is met 36 punten terug te vinden in de middenmoot.

Vitesse-Heracles

Bij Vitesse-Heracles wisten beide ploegen het publiek voor rust nauwelijks te vermaken. De Arnhemmers zorgden in de openingsfase enkel voor wat gevaar met een kopbal van Guram Kashia en een afstandsschot van Mason Mount.

Halverwege de eerste helft was de thuisploeg dicht bij de openingstreffer toen een schot van Vyacheslav Karavaev werd gekeerd door doelman Bram Castro. Een kopbal van Matt Miazga verdween kort daarna rakelings naast het doel.

Aan de andere kant hoefde Vitesse-doelman Jeroen Houwen nauwelijks in actie te komen. Hij kreeg van coach Henk Fraser onder de lat de voorkeur boven Remko Pasveer, die werd gepasseerd vanwege zijn blunders in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (5-1 nederlaag).

Ook na rust viel er weinig te genieten. Heracles ontsnapte vroeg in de tweede helft wel aan een tegendoelpunt toen een schot van Navarone Foor van de doellijn werd gehaald door Robin Pröpper. Castro hield de bezoekers vervolgens op de been met reddingen op pogingen van Roy Beerens en invaller Mitchell van Bergen.

Door de remise staat Vitesse met 42 punten uit 28 wedstrijden op de zesde plek. Heracles bezet met 37 punten de negende plaats.

