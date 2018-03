Ontketende Salah goud waard voor Liverpool, bekerzege United en Spurs

Aanvaller Salah eiste bij Liverpool-Watford de absolute hoofdrol voor zich op door vier van de vijf doelpunten te maken. De Egyptenaar scoorde in de vierde, 43e, 77e en 85e minuut en bracht zijn seizoenstotaal op liefst 28.

De andere treffer op Anfield Road werd in de 49e minuut gemaakt door Robert Firmino. Liverpool, dat nu een duel meer heeft gespeeld dan de concurrentie, staat in de Premier League derde met 63 punten.

Het ontketende Manchester City voert met 81 punten nog altijd de ranglijst aan en Liverpool moet ook Manchester United (63 punten) voor zich dulden. Tottenham (61) en Chelsea (56) completeren de top vijf.

In de overige Premier League-duels won Everton - waar Davy Klaassen op de bank bleef - met 1-2 bij Stoke City, was Bournemouth met Nathan Aké in de basis met 2-1 te sterk voor West Bromwich Albion en versloeg Crystal Palace met Patrick van Aanholt in de ploeg het Huddersfield Town van invaller Rajiv van La Parra met 0-2.

FA Cup

In de kwartfinales vande FA Cup was er zaterdag succes voor United (2-0 zege op Brighton & Hove Albion) en Tottenham (0-3 bij Swansea City)

Bij United-Brighton, waar het veld op Old Trafford sneeuwvrij moest worden gemaakt, boekte de thuisploeg een zakelijke overwinning door een doelpunt van Romelu Lukaku voor rust en een treffer van Nemanja Matic in de 83e minuut.

Tim Krul, Davy Pröpper en Jürgen Locadia deden allen de hele wedstrijd mee bij Brighton, maar konden een nederlaag dus niet voorkomen. Bij United ontbrak de geblesseerde Daley Blind, al kan de oud-Ajacied dit seizoen überhaupt op weinig speeltijd rekenen.

De Spurs waren een maatje te groot voor Swansea. Christian Eriksen had met twee doelpunten een groot aandeel in de overwinning. De oud-Ajacied opende na elf minuten de score en nam ook de derde treffer voor zijn rekening. Erik Lamela was verantwoordelijk voor de 0-2.

De andere twee kwartfinales staan zondag op het programma. Dan gaat Southampton op bezoek bij Wigan Athletic en speelt Chelsea uit tegen Leicester City.

