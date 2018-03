Videoscheidsrechter debuteert komende zomer op WK in Rusland

Een historische beslissing. Videoarbitrage helpt ons om het voetbal transparanter en eerlijker te maken", aldus FIFA-voorzitter Gianni Infantino.

Bij alle 64 wedstrijden van het WK wordt de scheidsrechter op het veld geassisteerd door een videoarbiter en drie video-assistenten, die op een centrale locatie in Moskou achter de tv-schermen zitten. Zij hebben de beschikking over de beelden van 33 tv-camera's, plus twee camera's die buitenspel in de gaten houden.

De videoarbiters kunnen hun collega op het veld adviseren bij vier spelbepalende elementen: doelpunten, strafschoppen, rode kaarten en als per ongeluk de verkeerde speler een kaart krijgt.

99 procent

De internationale spelregelcommissie IFAB had twee weken geleden de weg al vrijgemaakt voor het gebruik van videoarbitrage op het WK. Tests hebben uitgewezen dat dankzij de hulp van arbiters achter tv-schermen het aantal correcte beslissingen van de scheidsrechter op het veld stijgt van 93 naar 99 procent.

De IFAB, dat de spelregels bepaalt, gaf begin deze maand bonden en competities groen licht om permanent gebruik te gaan maken van het videosysteem. De afgelopen jaren is daarmee heel wat getest.

De Nederlandse voetbalbond KNVB gold langs als pionier op het gebied van videoarbitrage. In het toernooi om de KNVB-beker wordt daar al een tijdje gebruik van gemaakt. De (hoge) kosten staan invoering in de Eredivisie vooralsnog in de weg. In onder meer de Duitse en Italiaanse competitie wordt de videoscheidsrechter wel al volop ingezet.

De FIFA testte er vorig jaar al mee op het toernooi om de Confederations Cup. Het systeem bleek toen niet helemaal foutloos en leidde soms tot onduidelijkheid en lange onderbrekingen van een wedstrijd.