Vitesse-trainer Fraser legt keepers Pasveer en Houwen spreekverbod op

"Die is voor ons namelijk cruciaal. Alweer, omdat we de vorige wedstrijd onder de maat hebben gepresteerd (5-1 nederlaag bij FC Utrecht, red.). We houden ze nu uit de media. Na de wedstrijd wil ik alles best uitleggen. En dan horen de keepers ook beschikbaar te zijn. Maar nu even niet", aldus Fraser in gesprek met De Gelderlander.

De geboren Surinamer voedt door zijn sanctie de geruchten dat de 34-jarige Pasveer dit weekend zijn basisplaats kwijtraakt aan de twaalf jaar jongere Houwen.

Eerstgenoemde verkeert in een niet al te beste vorm en kreeg na zijn twee kolderieke blunders tegen FC Utrecht bakken kritiek over zich heen.

Fraser zegt die kritiek te begrijpen, maar wil nog niet prijsgeven of dat Pasveer nu ook daadwerkelijk de kop gaat kosten in het Gelredome.

"Welke keuze ik ook maak, er zullen altijd voor- en tegenstanders zijn. Ik heb twee opties. Ik kan Pasveer op de bank zetten. Dat kan om hem uit de wind te houden."

Steunt

"Hij kan ook beginnen. Dan kan iedereen zeggen dat die trainer zijn spelers tot het einde toe steunt. Het is allemaal positief en negatief uit te leggen. Ik haal nu alleen de druk bij de keepers weg."

Mocht Houwen tegen Heracles Almelo onder de lat staan, dan betekent dat niet zijn debuut in de hoofdmacht van Vitesse.

In november op bezoek bij FC Groningen (4-2 verliespartij) eiste hij al in negatieve zin een hoofdrol voor zich op door een terugspeelbal van Fankaty Dabo te laten lopen.

Pasveer kwam afgelopen zomer over van PSV en kreeg van Fraser tijdens de voorbereiding de voorkeur boven Eloy Room.

Die was daar zo teleurgesteld over dat hij besloot te vertrekken en uitgerekend bij PSV de rol van Pasveer als reservedoelman overnam.

De confrontatie tussen nummer zes Vitesse en nummer negen Heracles Almelo begint zaterdag om 19.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Allard Lindhout.

