Van Hanegem genezen verklaard van prostaatkanker

"De dokter vertelde me dat de waarden in mijn bloed met twee punten gedaald waren, van 6,9 naar 4,9. Dat komt eigenlijk bijna nooit voor", geeft Van Hanegem te kennen aan het AD.

"Vooraf was gezegd dat we moesten rekenen op een lichte stijging, want het duurt meestal even voordat de behandeling begint te werken. Maar de dokter was heel tevreden. Ik hoef niet eens terug. ‘Ik zie je nog wel een keer’, zei hij."

De ziekte van Van Hanegem werd in november bij een jaarlijkse medische controle vastgesteld. Hij kampte met afwijkende bloedwaarden die mogelijk konden duiden op prostaatkanker. Na nader onderzoek bleek dat ook het geval.

Van Hanegem trad pas halverwege januari met het nieuws naar buiten, omdat hij het geen zaak voor de buitenwereld vond.

Doordat mensen hem in het ziekenhuis herkenden en journalisten hem belden deed hij uiteindelijk toch zijn verhaal in de studio van Ziggo Sport, waarvoor hij als analist werkzaam is.

Op tijd

Van Hanegem kreeg toendertijd wel gelijk van de doktoren te horen dat hij er op tijd bij was en dat de kans op herstel bijna honderd procent was.

'De Kromme' is blij en opgelucht dat alles nu daadwerkelijk achter de rug is en dat hij zich weer op de toekomst kan gaan richten.

"Ja, dat is best gek. Alles is goed. Wat nu? Ik laat het even bezinken. Blijf rustig doen. Het lijkt me onverstandig als ik nu opeens wel heel hard op een fiets ga rossen. Maar het is een fijne gedachte dat de kans groot is dat ik volgend jaar 75 word."

Van Hanegem maakte in de jaren zestig, zeventig en tachtig als speler vooral furore in het shirt van Feyenoord. Hij werd met de Rotterdammers driemaal landskampioen en won tevens de Europa Cup I en II en de Wereldbeker.

Van Hanegem kwam in totaal 52 keer uit voor het Nederlands elftal, waarmee hij de finale haalde van het WK van 1974 in West-Duitsland.