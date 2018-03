Van den Brom verlengt contract bij AZ tot medio 2019

De contractverlenging komt niet als een verrassing. Van den Brom, die al sinds september 2014 trainer is van AZ, sprak de afgelopen weken meermaals uit dat hij verder wil en de resultaten zijn goed. De Alkmaarders staan op de derde plek in de Eredivisie en spelen op 22 april de KNVB-bekerfinale tegen Feyenoord.

"Ik ben blij met het vertrouwen dat ik krijg van de clubleiding", zei Van den Brom vrijdag kort na het ondertekenen van het contract tegenover AZ TV. "We kunnen vaststellen dat we op de goede weg zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat het nog beter kan dan we nu al laten zien."

Door de contractverlenging begint Van den Brom in augustus aan zijn vijfde seizoen bij AZ, nadat hij met de club derde, vierde en vijfde werd in de Eredivisie. Eerder was hij trainer van AGOVV, ADO Den Haag, Vitesse en Anderlecht, maar bij die clubs was hij nooit zo lang werkzaam.

"Ik had het stempel dat ik overal snel vertrek, maar dat is nu niet meer zo", beseft Van den Brom. "Bij mijn clubkeuzes heb ik me altijd laten leiden door de sportieve verbetering en dat doe ik nu ook. Bij AZ kan het nog beter."

Geen vanzelfsprekendheid

De 51-jarige Van den Brom heeft niet lang getwijfeld of hij zou bijtekenen in Alkmaar, nadat hij vorig seizoen zijn verbintenis ook met één jaar verlengde.

"Er ligt een goed sportief plan, ik werk met de juiste mensen en de spelersgroep heeft veel kwaliteit. Die optelsom maakt de beslissing om langer te blijven niet moeilijk, al is het wel bijzonder dat ik hier aan mijn vijfde seizoen ga beginnen. Dat is geen vanzelfsprekendheid in het voetbal."

Technisch directeur Max Huiberts is ook blij met de contractverlenging. Hij benadrukt dat de afgelopen jaren hebben aangetoond dat AZ en Van den Brom een uitstekende combinatie zijn.

"John wil en durft jeugdspelers de kans te geven, zoals we bij AZ graag zien", aldus Huiberts. "Hij maakt spelers bovendien beter en bijna alle doelstellingen worden gehaald. Het zal daarom niemand verbazen dat we heel tevreden over John zijn en graag met hem verder gaan."

De eerstvolgende wedstrijd van Van den Brom en AZ is zondag. De kampioen van 1981 en 2009 speelt dan om 12.30 uur thuis tegen FC Groningen.