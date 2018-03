Samenvattingen Eredivisie blijven tot medio 2022 bij NOS te zien

De oude verbintenis tussen de NOS en de EMM liep in de zomer van volgend jaar af.

De NOS gaat de samenvattingen op zowel de televisie als online op dezelfde manier brengen als dat in de afgelopen jaren al het geval was. Ook qua live-verslaggeving op de radio bij Langs de Lijn zal er niets veranderen.

Hoofdredacteur Maarten Nooter van NOS Sport is uitermate in zijn nopjes met de hernieuwde overeenkomst.

"Dit is echt topnieuws. De Eredivisie is de belangrijkste competitie voor de voetballiefhebber in dit land. Niet altijd het beste voetbal, wel de beste verhalen en de meeste beleving", beweert hij.

"De Eredivisie is week in week uit het gesprek van de dag. Wij volgen dat op die typische NOS-manier en dat we dat nog jaren kunnen blijven doen, is heel goed nieuws."

Hofman

Waarnemend algemeen directeur Geert Hofman van de NOS sluit zich volledig bij de woorden van Nooter aan.

"De NOS doet al meer dan vijftig jaar verslag van de Eredivisie. Tot grote tevredenheid van onze twaalfde man: de kijkers van Studio Sport en de luisteraars van Langs de Lijn", stelt hij.

"Dat we dit kunnen blijven doen, is een blijk van waardering voor de manier waarop wij de Eredivisie voor een breed publiek toegankelijk maken. Voor ons en voor de publieke omroep als geheel. Het bord op schoot blijft."

De NOS wil niet bekendmaken welk bedrag met de deal is gemoeid. Een woordvoerder laat weten dat het onderdeel van het verkoopproces is dat dat vertrouwelijk bljft.

Betaalzender FOX Sports heeft momenteel de rechten voor het live uitzenden van de wedstrijden in de Eredivisie in handen.

