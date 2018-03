Mourinho verdedigt zichzelf in monoloog van ruim twaalf minuten

Na de uitschakeling van United dinsdag in de achtste finales van de Champions League door een 1-2 nederlaag op Old Trafford tegen Sevilla kreeg Mourinho heel veel kritiek te verduren.

De 55-jarige Portugees kwam vrijdag goed voorbereid naar zijn persconferentie - hij had op een papiertje alle relevante prestaties van United sinds 2013 opgeschreven - en in een monoloog van meer dan twaalf minuten verdedigde hij zijn uitspraak van dinsdag dat het "niks nieuws" is voor United om te stranden in de achtste finales van de Champions League.

"Ik leef nog. Ik ben er nog", begon Mourinho. "Ik verdwijn niet of ga niet huilen omdat ik wat boegeroep heb gehoord. De volgende wedstrijd zal ik gewoon weer de eerste zijn die uit de spelerstunnel komt, ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheden."

"Toen ik twintig was, was ik iemands zoon en was ik niemand in het voetbal. Nu ben ik 55 en ik heb bereikt wat ik heb bereikt door hard te werken, talent en mentaliteit."

Mening

Mourinho, die vorig seizoen met United de Europa League won en zich zo kwalificeerde voor de Champions League, eindigde deze jaargang als eerste in groep A van het belangrijkste Europese bekertoernooi door vijf zeges en één nederlaag.

In de achtste finales tegen Sevilla eindigde het heenduel in Spanje in 0-0, vooral doordat keeper David de Gea veel ballen stopte voor de Engelse topclub. Op Old Trafford kwam United dinsdag amper tot grote kansen, waarna Sevilla-invaller Wissam Ben Yedder met twee goals het vonnis velde over de 'Mancunians'.

Na de wedstrijd haalde Mourinho in herinnering dat United in 2004 (door FC Porto) en in 2013 (door Real Madrid) ook uitgeschakeld werd in de achtste finales van de Champions League. Die uitspraak van de Portugees, die in beide gevallen op de bank zat bij de tegenstander, schoot bij veel United-fans in het verkeerde keelgat.

"De fans zijn de fans en ze hebben recht op hun mening", stelde Mourinho vrijdag. "Maar er bestaat iets wat ik in het Engels football heritage zou willen noemen; hetgeen een manager erft van zijn voorgangers bij een club. Bijvoorbeeld dat Manchester United in 2011 voor het laatst in de finale van de Champions League stond."

Groene blaadje

Mourinho las vervolgens van zijn groene blaadje voor wat de drievoudig winnaar van het belangrijkste Europese clubtoernooi sinds de finaleplaats van 2011 (3-1 nederlaag tegen FC Barcelona) heeft gepresteerd in de Champions League.

De beste prestatie van United in het miljoenenbal sinds het seizoen 2011/2012 is een kwartfinaleplaats in 2013/2014. In de seizoenen 2014/2015 en 2016/2017 deden de 'Red Devils' helemaal niet mee aan de Champions League.

"Dat is dus wat ik geërfd heb hier", aldus Mourinho, die vervolgens een vraag van een journalist direct afkapte om te benadrukken dat Josep Guardiola vorig seizoen bij de huidige Engelse koploper en Champions League-kwartfinalist Manchester City veel meer in een gespreid bedje terechtkwam dan hij.

"City is in de afgelopen zeven seizoenen twee keer kampioen geworden en twee keer tweede geworden. De beste eindklassering van United in de afgelopen vier seizoenen in de Premier League is een vierde plek. Die statistieken kan niemand ontkennen."

"Gelukkig zit ik helemaal op één lijn met mijn directie. Ik heb een fantastische baan en ben gekomen voor de geweldige uitdaging die hier ligt."

Manchester United staat momenteel tweede in de Premier League, op zestien punten van de ongenaakbare koploper Manchester City. De ploeg van Mourinho speelt zaterdagavond vanaf 20.45 uur op Old Trafford tegen Brighton & Hove Albion in de kwartfinales van de FA Cup.

