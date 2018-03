Cocu hoopt dat PSV geleerd heeft van vernedering tegen Willem II

"We moeten zorgen dat we de wedstrijd winnen en tonen dat we geleerd hebben van de wedstrijd tegen Willem II", aldus Cocu vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie.

"Tegen VVV moeten we de absolute wil tonen om te winnen. Dat zag je tegen Willem II meer bij de tegenstander dan bij ons", zei Cocu.

De grootste nederlaag van PSV sinds 1964 is afgelopen week uitgebreid besproken in Eindhoven. "De spelers hebben het er eerst met elkaar over gehad. Daarna is de wedstrijd besproken met de technische staf erbij."

Luckassen

Van alle PSV-spelers kreeg Derrick Luckassen de afgelopen week de meeste kritiek te verduren. Hij had met een rode kaart en een veroorzaakte penalty een belangrijk aandeel in de nederlaag van de koploper in Tilburg.

Cocu is het niet eens met de kritiek op de 22-jarige verdediger annex middenvelder. "Luckassen heeft in zijn rol als controleur keihard gewerkt voor de ploeg tegen Willem II. Ik vond zeker niet dat hij er negatief uitsprong."

Jorrit Hendrix en Hirving Lozano keren tegen VVV terug in de PSV-selectie na een schorsing. "Lozano is fris en zit goed in zijn vel. Hij staat te trappelen om weer te beginnen, daar heeft hij de afgelopen tijd naar toegewerkt."

PSV en VVV-Venlo trappen zaterdag om 19.45 uur af in Eindhoven. De wedstrijd staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Bekijk het programma en de stand van de Eredivisie