Kluivert kreeg kriebels in zijn buik door oproep voor Oranje

"Ik ben door het dolle heen. Kreeg de kriebels in mijn buik toen de trainer het mij vertelde'', aldus Kluivert tegen Ajax TV. "Het geeft een heel speciaal gevoel, ik wil niets liever dan spelen voor mijn land. Ik krijg als 18-jarige de kans bij Oranje en die kans wil ik grijpen. Het wordt een mooie belevenis."

Kluivert is een van de vijf debutanten die de nieuwe bondscoach Ronald Koeman vrijdag opnam in zijn selectie voor de oefeninterlands tegen Engeland en Portugal. De andere vier zijn AZ-spelers Guus Til, Wout Weghorst en Marco Bizot en Atalanta Bergamo-verdediger Hans Hateboer.

Kluivert kan bij een debuut in het Nederlands elftal in de voetsporen treden van zijn vader Patrick. De oud-spits speelde 79 keer in het shirt van Oranje en scoorde veertig keer. "Dit geeft mijn carrière een boost", zei Justin Kluivert. "Laten we hopen dat ik wat minuutjes krijg. Ik zal me moeten bewijzen."

Ten Hag was bijzonder blij voor zijn pupil. "Natuurlijk, dit is toch prachtig? Het is voor een speler een schitterend moment als je voor het eerst wordt uitgenodigd voor Oranje, het hoogste in het land. Het zal hem zeker stimuleren een nog betere voetballer te worden.''

Weghorst

Ook voor AZ-aanvoerder Weghorst kwam vrijdag een droom uit. "Ik was al heel blij met de voorselectie. Dit is geweldig, maar automatisch denk ik eigenlijk alweer een stap verder. De focus is er nu op gericht het bij Oranje ook goed te doen", zei de 25-jarige spits op de site van zijn club.

"Het is prachtig dat de bondscoach me deze kans geeft. Ik heb er jaren keihard voor gewerkt om dit te bereiken. Dat we nu met drie spelers van AZ debuteren in deze groep is helemaal geweldig. Ik ben ontzettend benieuwd hoe het volgende week zal gaan."

Keeper Bizot (27) noemde zijn eerste oproep fantastisch. "Ik heb er heel veel zin in. De weg naar Oranje was moeilijk en lang, daarom is het geweldig dat ik nu mag aansluiten."

Til, met 20 jaar de jongste van het trio AZ'ers bij de Oranje-selectie, had zijn oproep eigenlijk niet verwacht. "Ik besef het nog niet helemaal. Dit betekent dat ik volgende week heel veel ga leren. En hopelijk genieten."

Het Nederlands elftal speelt op vrijdag 23 maart in Amsterdam tegen Engeland en drie dagen later in Genève tegen Portugal.