Vijf debutanten in definitieve selectie Nederlands elftal

Ruud Vormer en Steven Bergwijn mochten ook hopen op een eerste oproep, nadat ze vorige week tot de voorselectie behoorden, maar voor de middenvelder van Club Brugge en de aanvaller van PSV is geen plek in het 25-koppige keurkorps. De 29-jarige Vormer is geblesseerd, Bergwijn is wel fit.

De andere zes afvallers van de 33-koppige voorselectie zijn Jeffrey Bruma (VfL Wolfsburg), Karim Rekik (Hertha BSC), Luuk de Jong (PSV), Daryl Janmaat (Watford) en Sergio Padt (FC Groningen) en de geblesseerde Daley Blind (Manchester United).

Er is ook geen plaats voor recordinternational Wesley Sneijder (33), die eerder deze maand in overleg met Koeman een punt achter zijn tijd bij Oranje zette. De middenvelder zei te hopen op een afscheidsinterland, maar dat zal er tegen Engeland of Portugal nog niet van komen.

Met Timothy Fosu-Mensah, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Til en Kluivert telt de eerste selectie van Koeman, die Dick Advocaat is opgevolgd, vijf spelers die 20 jaar of jonger zijn. Ryan Babel is na het afhaken van Sneijder de enige dertiger.

Hofleverancier

Naast De Ligt en Kluivert heeft Koeman van Ajax Donny van de Beek geselecteerd, waardoor de Amsterdamse club samen met AZ (Til, Bizot en Weghorst) hofleverancier is in de selectie die maandag verzamelt in Zeist. 

Vier dagen later, op vrijdag 23 maart, staat in de Arena de oefenwedstrijd tegen Engeland op het programma en op maandag 26 maart is in het Zwitserse Genève Portugal de tegenstander. 

Aan het eind van dit seizoen werkt Nederland nog twee oefenduels af. Op 31 mei staat een uitwedstrijd tegen Slowakije gepland en vier dagen later wordt in en tegen Itali√ę gespeeld. Beide landen plaatsten zich net als Oranje niet voor het WK.

De eerste competitieve interlands onder leiding van Koeman zijn komend najaar. Oranje speelt in de groepsfase van de Nations League uit en thuis tegen Frankrijk en Duitsland.

De 25-koppige selectie

Keepers: Marco Bizot (AZ), Jasper Cillessen (FC Barcelona), Jeroen Zoet (PSV)

Verdedigers: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (AFC Bournemouth), Virgil van Dijk (Liverpool), Timothy Fosu-Mensah (Crystal Palace), Hans Hateboer (Atalanta Bergamo), Matthijs de Ligt (Ajax), Kenny Tete (Olympique Lyon), Stefan de Vrij (Lazio)

Middenvelders: Donny van de Beek (Ajax), Davy Pröpper (Brighton & Hove Albion), Marten de Roon (Atalanta Bergamo), Kevin Strootman (AS Roma), Guus Til (AZ), Tonny Vilhena (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (Liverpool)

Aanvallers: Ryan Babel (Besiktas), Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Bas Dost (Sporting Lissabon), Justin Kluivert (Ajax), Quincy Promes (Spartak Moskou), Wout Weghorst (AZ)

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ’s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!