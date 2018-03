Dost baalt van gemiste penalty tegen Plzen in Europa League

De spits kon Sporting in de negentigste minuut van het duel met Viktoria Plzen naar de laatste acht schieten vanaf de strafschopstip, maar zag zijn inzet gestopt worden.

"Ik weet niet precies wat er misging", aldus Dost tegenover de UEFA. "Ik keek naar de keeper en ik dacht er waarschijnlijk iets te gemakkelijk over. Daar ben ik erg boos over."



De club uit Lissabon won vorige week het thuisduel met 2-0, maar maakte het zichzelf in Tsjechië erg moeilijk door op een 2-0 achterstand te komen. Na de gemiste penalty van Dost kopte Rodrigo Battaglia de Portugezen in de verlenging alsnog naar de kwartfinales.

"Ik ben blij dat we dankzij het doelpunt van Rodrigo alsnog winnen. Als dat niet gebeurd was, had ik nog veel meer moeite gehad met die gemiste penalty", zei Dost.

Sporting Lissabon gaat vrijdag om 13.00 uur samen met Atletico Madrid, RB Leipzig, Lazio Roma, Olympique Marseille, Arsenal, Red Bull Salzburg en CSKA Moskou in de koker voor de loting van de kwartfinales.

