Depay en Tete met Lyon uitgeschakeld in Europa League, Arsenal klopt Milan

Lyon verdedigde in de return de 0-1 uitzege van vorige week in Moskou. In het eigen Parc Olympique Lyonnais, waar op 16 mei de finale van de Europa League wordt gespeeld, bleek dat echter niet genoeg om een plaats in de kwartfinales veilig te stellen.

CSKA Moskou, in 2005 winnaar van de Uefa Cup, kwam vlak voor rust via Aleksandr Golovin op voorsprong. Maxwell Cornet profiteerde na een uur spelen van een fout van de arbitrage, die niet had waargenomen dat de bal over de achterlijn was geweest, en bracht de thuisploeg weer op gelijke hoogte.

Dankzij twee voormalig Eredivisiespelers trok CSKA Moskou toch aan het langste eind. Ahmed Musa (oud-VVV) en Pontus Wernbloom (oud-AZ) zetten de Russen op 1-3. Lyon bracht de spanning nog wel terug via Mariano Diaz, maar meer dan de aansluitingstreffer bleek er niet in te zitten.

Tete speelde bij Lyon de hele wedstrijd mee. Depay werd na ruim een uur spelen gewisseld. Door de uitschakeling van Lyon zitten er met Stefan de Vrij (Lazio) en Bas Dost (Sporting Lissabon) twee Nederlanders in de kwartfinales van de Europa League.

Arsenal

Arsenal, dat in de Premier League bezig is aan een teleurstellend seizoen, was over twee duels veel te sterk voor AC Milan. Na de 0-2 uitzege van vorige week in Italië, won de ploeg van Arsène Wenger in Londen opnieuw met twee doelpunten verschil: 3-1.

Arsenal moet de Europa League winnen om volgend jaar weer aan de Champions League te mogen deelnemen, want het elftal van de bekritiseerde trainer Arsène Wenger is nagenoeg kansloos voor een plaats bij de eerste vier in de Premier League. Het verschil met Liverpool, de huidige nummer vier van de ranglijst, is al opgelopen tot twaalf punten.

Hakan Çalhanoglu schoot AC Milan op voorsprong. Arsenal kwam vier minuten later op gelijke hoogte nadat Danny Welbeck met een vrijwillige val een penalty had versierd. Welbeck pakte het cadeautje vanaf elf meter zelf uit. Na rust bezorgden Granit Xhaka en opnieuw Welbeck de thuisploeg de winst.

Salzburg

Red Bull Salzburg plaatste zich als eerste Oostenrijkse ploeg ooit voor de kwartfinales van de Europa League. Na de verrassende 1-2 uitzege in Duitsland, was een 0-0 gelijkspel donderdag voldoende om Borussia Dortmund uit te schakelen. Salzburg is nu al negentien duels op rij ongeslagen in Europa.

Eerder op donderdagavond plaatsten Atletico Madrid, Olympique Marseille, RB Leipzig, Lazio en Sporting Lissabon zich al voor de kwartfinales. De loting daarvoor is op vrijdag.

Bekijk de uitslagen in de Europa League