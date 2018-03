Scorende De Vrij wint met Lazio, Sporting kwartfinalist ondanks misser Dost

Lazio speelde vorige week in Rome met 2-2 gelijk. Bij de return in het Olimpiyskyi Stadion in Kiev zette de Braziliaan Lucas Leiva de nummer vier van de Serie A halverwege de eerste helft op het goede spoor.

Dinamo kon daarna amper een vuist maken, maar was diep in de tweede helft via invaller Dieumerci Mbokani toch dicht bij de 1-1. Vlak daarna, in de 83e minuut, zorgde De Vrij aan de andere kant voor de beslissing. Hij stond op de goede plek om een doorgekopte corner binnen te tikken.

De Vrij is bij Lazio bezig aan zijn laatste seizoen. De Oranje-international heeft aangegeven zijn aflopende contract niet te verlengen. Door de winst op Dinamo mag hij nog steeds hopen zijn huidige ploeg met een Europese prijs te verlaten.

Dost

Dost bezorgde Sporting overwerk in de return tegen Viktoria Plzen. De spits, dit seizoen al goed voor 22 competitietreffers in Portugal, miste in blessuretijd bij een achterstand van 2-0 een strafschop.

Gelukkig voor Dost werd hij gered door zijn ploeggenoot Rodrigo Battaglia. De Argentijn kopte Sporting aan het eind van de eerste helft van de verlenging naar 2-1.

De Portugezen verspeelden in de reguliere speeltijd de 2-0 voorsprong die ze vorige week in de thuiswedstrijd hadden opgebouwd. Marek Bakos scoorde tweemaal voor de thuisclub uit Tsjechië.

Dost verdiende in blessuretijd een strafschop en besloot zelf van elf meter te schieten. Door zijn misser had Sporting een verlenging nodig om het tweeluik alsnog te beslissen.

Leipzig

Ook Olympique Marseille en RB Leipzig voegden zich bij de laatste acht. De Fransen wonnen ook de return van Athletic Bilbao (1-2), de Duitsers hadden tegen Zenit Sint Petersburg genoeg aan een gelijkspel: 1-1.

Dimitri Payet en Lucas Ocampos scoorden voor Marseille, dat een week geleden voor eigen publiek ook al te sterk was voor de Spaanse tegenstander (3-1). Bilbao beëindigde de wedstrijd na twee gele kaarten voor spits Aritz Aduriz met tien man.

Leipzig, dat vorig seizoen tweede werd in de Bundesliga, nam in Rusland dankzij een fraaie treffer van Jean-Kevin Augustin de leiding. Zenit kwam niet verder meer dan de gelijkmaker van Sebastian Driussi. Timo Werner miste in de slotfase een strafschop voor RB Leipzig, dat vorige week het thuisduel met 2-1 had gewonnen.

Atletico

Atletico Madrid bereikte de kwartfinales met speels gemak. De Spaanse club boekte een 1-5 uitzege bij Lokomotiv Moskou, nadat vorige week in Madrid al met 3-0 was gewonnen.

Fernando Torres (twee), Angel Correa, Saul Niguez en invaller Antoine Griezmann scoorden voor de bezoekers in de vrieskou. Maciej Rybus bracht de thuisploeg, koploper in de Russische competitie, tussendoor even op gelijke hoogte (1-1).

Trainer Diego Simeone liet Griezmann buiten zijn basisformatie. De Franse vedette van Atletico hoefde pas na een uur in te vallen. Met een fraaie stiftbal tekende hij voor het mooiste doelpunt van de wedstrijd.

Filipe Luis

Domper op de feestvreugde voor Atletico Madrid was het uitvallen van Filipe Luis. De Braziliaanse verdediger moest met een brancard van het veld en de club vreest dat hij ernstig geblesseerd is geraakt.

Filipe Luis heeft een blessure aan zijn linkerbeen. Onderzoek in een ziekenhuis in Madrid moet vrijdag uitwijzen wat hij precies mankeert.

Ook rechtsback Juanfran haalde het einde van de return niet. De Spanjaard verliet kort na rust het veld met een spierblessure.

