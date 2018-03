KNVB zegt balende Sneijder 'mooi en eervol' afscheid toe bij Oranje

"In overleg met Wesley Sneijder zullen we zorgen voor een mooi afscheid. Dat verdient hij, daar is iedereen het over eens", meldt de KNVB donderdag op Twitter. "Hoe dat er precies gaat uitzien is nu nog niet te zeggen. Intern zijn we er mee bezig."

Sneijder, met 133 wedstrijden recordinternational van het Nederlands elftal, besloot deze maand in samenspraak met de nieuwe bondscoach Ronald Koeman om te stoppen bij Oranje. De speler van het Qatarese Al-Gharafa had echter graag een afscheidswedstrijd gekregen om door de Oranjefans te worden uitgezwaaid.

"Ik ben er vijftien jaar onafgebroken bij geweest en ben recordinternational", vertelde hij donderdag bij de NOS. "Zoals Arjen Robben zijn afscheid heeft gekregen, denk ik dat het voor mij ook op zijn plaats is."

Zorgen

Sneijder hoeft zich volgens de KNVB echter geen zorgen te maken, al is het nog onduidelijk wat er precies voor hem zal worden georganiseerd.

"Intern zijn we bezig om te zorgen dat we op een zeer eervolle manier afscheid kunnen nemen van onze recordinternational, zoals we dat in een eerder stadium al hebben aangegeven te doen voor al onze grote spelers", meldt de KNVB.

Sneijder werd door Koeman buiten de voorlopige selectie gelaten voor de oefeninterland tegen Engeland, waardoor hij volgende week vrijdag niet de kans krijgt om in een volle Arena zijn fans gedag te zeggen.

Het Nederlands elftal oefent op 26 maart in het Zwitserse Genève ook nog tegen Portugal. Ook de andere vriendschappelijke interlands de komende maanden (op 31 mei tegen Slowakije en op 4 juni tegen Italië) worden buiten Nederland afgewerkt. In september begint Oranje aan de Nations League met een wedstrijd tegen Frankrijk.