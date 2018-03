UEFA klaagt Besiktas aan wegens kat op veld tijdens duel met Bayern

De kat verscheen tijdens de tweede helft van het duel in het Vodafone Park plots op het veld, waarop de Engelse scheidsrechter Michael Oliver de wedstrijd even stillegde.

Overigens bestaat de aanklacht van de UEFA tegen Besiktas niet alleen uit het feit dat er een kat op het veld verscheen. De Turkse topclub wordt ook verantwoordelijk gehouden voor het gooien van voorwerpen door de fans en het blokkeren van trappen op de tribune.

De zaak wordt op 31 mei behandeld door de disciplinaire commissie van de UEFA. Het duel tussen Besiktas en Bayern eindigde in 1-3, nadat de heenwedstrijd drie weken geleden al een 5-0 zege voor de Duitsers opleverde.

Thiago zorgde in Istanbul voor de openingstreffer, waarna het 0-2 werd door een eigen doelpunt van Gökhan Gönül. Vagner Love deed na rust iets terug namens de thuisploeg, waarna Sandro Wagner de eindstand bepaalde.

Goed seizoen

Ondanks de Europese uitschakeling is Besiktas bezig aan een goed seizoen. De ploeg van Ryan Babel en Jeremain Lens bezet in de Turkse Süper Lig de tweede plaats achter Galatasaray. Istanbul Basaksehir en Fenerbahçe zijn ook nog vol in de race om de titel.

In het Turkse bekertoernooi strijdt Besiktas op 17 april bovendien met Fenerbahçe om een plek in de finale. De heenwedstrijd tussen beide topclubs eindigde in 2-2.

Er zijn in de Süper Lig nog elf speelrondes te gaan. Besiktas gaat zondag om 17.00 uur op bezoek bij concurrent Basaksehir, dat evenveel punten heeft als de ploeg van trainer Senol Günes.

