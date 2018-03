Heracles stelt Duitser Wormuth aan als opvolger Stegeman

De 57-jarige Wormuth tekent een contract voor twee jaar met een optie op nog een seizoen, meldt Heracles. De Eredivisieclub uit Almelo wordt zijn eerste klus als trainer op het hoogste niveau, nadat hij de afgelopen jaren werkzaam was bij de Duitse voetbalbond DFB.

Sinds 2008 is Wormuth hoofd van de trainersopleiding van de bond en dat combineert hij sinds 2010 met het bondscoachschap van het Duitse elftal onder 20 jaar.

De oud-speler van Freiburg en Hertha BSC is blij dat hij weer bij een club aan de slag gaat. "Ik kijk er naar uit om weer iedere dag op het veld te staan. Ik voelde door de gesprekken met Heracles dat er nog altijd een trainer in mij zit", aldus Wormuth, die eerder trainer was van VfR Aalen, FC Union Berlin, SSV Reutlingen en SC Pfullendorf.

"De kennis die ik in de laatste tien jaar in de aansturing van de opleiding heb opgedaan, wil ik graag in de praktijk tot uiting brengen. Heracles is een club die goed bij mij past."

Attractief voetbal

Technisch manager Mark-Jan Fledderus sprak de afgelopen weken met meerdere kandidaten, onder wie de in december bij Ajax ontslagen Marcel Keizer.

Met Wormuth kiest de club voor een een verrassende naam als opvolger van Stegeman, die na vier jaar Heracles komend seizoen trainer wordt van Jupiler League-club Go Ahead Eagles. Fledderus denkt dat de Duitser de juiste man is om Heracles naar een hoger niveau te brengen.

"Frank heeft enorm veel ervaring in de voetbalwereld. Behalve met zijn voetbalvisie, past hij ook als opleider goed bij Heracles", aldus Fledderus. "Hij is het brein achter de vernieuwing van het Duitse voetbal en met zijn kennis kan hij onze club verder ontwikkelen. Samen met Frank gaan we voor attractief voetbal."

Heracles kende uitstekende seizoenen onder Stegemen, die de club in 2015 naar Europees voetbal leidde. Op dit moment staan de Almeloërs op een keurige negende plaats in de Eredivisie. Zaterdag speelt Heracles om 19.45 uur uit tegen Vitesse, dat drie plaatsen hoger staat.