Sneijder baalt dat hij geen afscheidswedstrijd krijgt bij Oranje

De 133-voudig international besloot onlangs in samenspraak met de nieuwe bondscoach Ronald Koeman te stoppen bij Oranje, maar hoopte wel dat hij een kans kreeg op een afscheid in een vol stadion.

Koeman liet Sneijder echter buiten zijn voorselectie, waardoor een dergelijk afscheid er waarschijnlijk niet meer komt. "Het gaat niet om mij, het gaat erom dat ik samen met de fans een moment wil om afscheid te nemen", zegt Sneijder donderdag tegen de NOS.

"Ik ben er vijftien jaar onafgebroken bij geweest, ik ben recordinternational. Zoals Arjen Robben zijn afscheid heeft gekregen, denk ik dat het voor mij ook op zijn plaats is."

KNVB

De KNVB laat op Twitter weten dat er wel degelijk een afscheid komt voor Sneijder, al is onduidelijk in welke vorm. "In overleg met Wesley Sneijder zullen we zorgen voor een mooi afscheid. Dat verdient hij, daar is iedereen het over eens. Hoe dat er precies gaat uitzien is nu nog niet te zeggen."

Sneijder (33), tegenwoordig speler van Al-Gharafa, koestert ondanks de gang van zaken geen wrok richting Koeman of de KNVB. "Het is wat het is en ik ga er niet moeilijk over doen. Het moment was fantastisch geweest, maar ik kan het wel enigszins begrijpen. Een nieuwe bondscoach wil zijn nieuwe groep bij elkaar hebben. Die wil niet een wedstrijd die in het teken staat van mij."

Portugal

Na de wedstrijd tegen Engeland van volgende week vrijdag speelt Nederland drie dagen later tegen Portugal. Om daar eventueel afscheid te nemen ziet Sneijder niet zitten.

"Dat is een uitwedstrijd, dus niet voor eigen publiek. Ik heb wel gedacht: ik heb tegen Portugal gedebuteerd, ik heb onder Koeman bij Ajax gedebuteerd, hoe mooi zou het dan zijn om onder Koeman bij het Nederlands elftal te eindigen tegen Portugal?"

Sneijder, die uitkwam voor onder meer Ajax, Real Madrid en Internazionale, speelde vijftien jaar voor het Nederlands elftal. Zijn eerste interland speelde hij in april 2003 als 18-jarige tegen Portugal.

Vervolgens was Sneijder actief op de EK's van 2004, 2008 en 2012 en op de WK's van 2006, 2010 en 2014. Hij scoorde 31 keer.