Portugal met Ronaldo tegen Oranje, vier debutanten in Engelse selectie

De Portugese bondscoach Fernando Santos heeft in zijn 25-koppige groep geen plek vrijgehouden voor Nani, Renato Sanches en Eder, die in 2016 nog meespeelden in de gewonnen EK-finale in en tegen Frankrijk.

Ook Pepe is er op maandag 26 maart niet bij in het Zwitserse Genève, waar Oranje en Portugal elkaar in vriendschappelijk verband treffen. De 35-jarige verdediger van Besiktas, die in de laatste interland nog als aanvoerder fungeerde, heeft een gebroken teen.

Ruben Dias, een 20-jarige verdediger van Benfica, behoort voor het eerst tot de selectie van Portugal. Rolando mag hopen op zijn eerste interland na een lange afwezigheid. De 32-jarige verdediger, die tegenwoordig bij Olympique Marseille onder contract staat, was er in 2014 voor het laatst bij.

Volgende week vrijdag speelt Portugal eerst nog een oefenwedstrijd tegen Egypte in Zürich. De Europees kampioen bereidt zich voor op het WK van komende zomer, waar Spanje, Marokko en Iran de tegenstanders zijn in groep B.

De laatste ontmoeting tussen het Nederlands elftal en Portugal dateert van augustus 2013. Paul Verhaegh maakte toen zijn debuut in Faro, waar met 1-1 gelijk werd gespeeld. In de laatste tien onderlinge duels won Oranje niet één keer. De laatste zege op de Portugezen dateert van 1991.

Selectie Portugal

Keepers: Rui Patricio, Anthony Lopes en Beto.

Verdedigers: Cedric Soares, Joao Cancelo, Bruno Alves, José Fonte, Rolando, Ruben Dias, Fabio Coentrao en Raphael Guerreiro.

Middenvelders: William Carvalho, Ruben Neves, Joao Moutinho, Adrien Silva, Manuel Fernandes, André Gomes, Joao Mario, Bruno Fernandes en Bernardo Silva.

Aanvallers: Gelson Martins, Ricardo Quaresma, Goncalo Guedes, Cristiano Ronaldo en André Silva.

Engeland

In de selectie van Engeland, dat volgende week vrijdag in de Amsterdam Arena de tegenstander van het Nederlands elftal is, debuteren Burnley-spelers James Tarkowski en Nick Pope, Swansea City-verdediger Alfie Mawson en Bournemouth-middenvelder Lewis Cook.

Ook Jack Wilshere maakt deel uit van de 27-koppige selectie. De middenvelder van Arsenal speelde op het EK van 2016 zijn laatste interland. De geblesseerde Harry Kane en Gary Cahill zijn er niet bij.

Het Nederlands elftal is ongeslagen in de laatste zeven ontmoetingen met Engeland, die vier gelijke spelen en drie overwinningen opleverden. De laatste nederlaag was in de groepsfase van het EK in 1996 (1-4). Koeman maakt zijn eerste definitieve selectie als keuzeheer van Oranje.