Scheidsrechtersbaas Van Egmond vindt dat Nijhuis strenger moet fluiten

"Bas zou wat meer mogen fluiten, dat klopt", zegt Van Egmond tegen het AD. "Waar andere scheidsrechters misschien weer wat minder zouden moeten fluiten."

Nijhuis staat er als arbiter om bekend veel toe te laten in het veld en dat zorgt geregeld voor irritatie bij spelers en trainers. Zo uitte PSV-spits Luuk de Jong onlangs nog felle kritiek: "Ik word er helemaal gek van. Natuurlijk, we weten inmiddels allemaal dat hij weinig fluit en duels door laat gaan. Maar er is ook een grens."

Dat beaamt Van Egmond, die Nijhuis onder een vergrootglas heeft liggen. "Zijn manier van wedstrijden leiden is bij ons onderwerp van gesprek. Dat was in het verleden zo en daar zijn we recent weer op teruggekomen. Dat ontken ik niet."

Bandbreedte

Doordat Nijhuis veel laat doorgaan en andere scheidsrechters juist snel fluiten, is het voor spelers soms lastig om te weten hoe ver zij kunnen gaan in het veld. Daar moet volgens Van Egmond verandering in komen. "Er is een bepaalde bandbreedte die je als scheidsrechter kunt opzoeken. Wij spreken arbiters aan als ze daar overheen gaan."

"Bas zit aan de ene kant van het spectrum. Laten we zeggen: helemaal links", legt Van Egmond uit. "En er zijn scheidsrechters die helemaal rechts zitten. Wij proberen allebei die kanten een beetje naar het midden te trekken."

Toch moet Nijhuis vooral zichzelf niet verloochenen, vindt oud-arbiter Van Egmond. "Een scheidsrechter krijgt van ons de ruimte om zijn eigen stijl te ontwikkelen, maar hij weet ook dat hij moet optreden als daar om wordt gevraagd."

Van alle scheidsrechters in de Eredivisie grijpt Nijhuis veruit het minst in, berekende het AD. De Tukker fluit gemiddeld 20,85 keer per wedstrijd, terwijl Serdar Gözübüyük dat bijvoorbeeld 27,83 keer doet.