Iniesta denkt ondanks 'contract voor het leven' na over Chinees aanbod

Het Chinese Tianjin Quanjian zou de 33-jarige Iniesta zelfs al een lucratief aanbod hebben gedaan. "Er zijn twee opties: doorgaan of vertrekken", liet de spelmaker woensdagavond optekenen na het bereiken van de kwartfinales van de Champions League. "Maar ik communiceer mijn beslissing eerst met de club, uiterlijk 30 april."

"Dat is het eerlijkst voor alle betrokken partijen. Die afspraak heb ik ook gemaakt toen ik een nieuw contract tekende. Ik heb nu nog een paar weken de tijd om de knoop door te hakken."

Iniesta werd als 12-jarige opgenomen in de jeugdopleiding van Barcelona en debuteerde in 2002 onder Louis van Gaal in het eerste elftal. De middenvelder kwam sindsdien tot 663 officiële wedstrijden voor de 'Blaugranas'.

Met de Catalaanse club won hij liefst dertig prijzen, waaronder vier keer de Champions League en acht landstitels. Ook prijken het WK voor clubs, de Europese Super Cup (beide drie keer), de Spaanse beker (vijf keer) en de Spaanse Super Cup (zeven keer) op zijn palmares.

Valverde

Woensdag mocht Iniesta van zijn trainer Ernesto Valverde een klein uur meedoen tegen Chelsea. In Camp Nou werden de Engelsen met 3-0 verslagen, na het 1-1 gelijkspel van drie weken eerder in Londen.

Valverde wil in dit stadium nog niet nadenken over een mogelijke toekomst zonder zijn aanvoerder. "Hij speelt op dit moment nog voor ons", aldus de coach. "Ik wil niet op de zaken vooruitlopen en ben alleen bezig met het heden. En hij is nu nog gewoon speler van Barcelona."

"Ik heb geen idee hoe hij zijn toekomst voor zich ziet, of hij hier doorgaat of niet. Dat besluit kan hij alleen zelf nemen. Maar wat hij ook beslist: hij doet vast wat goed voor hem is."

