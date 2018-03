Miedema schiet Arsenal tegen City naar vijfde bekerwinst in zeven jaar

Miedema tekende na iets meer dan een halfuur voor de enige treffer van de wedstrijd. De 21-jarige spits, die vorig jaar de overstap maakte van Bayern München naar Arsenal, schoot na een fraaie aanname van dichtbij binnen.

Voor de Londense ploeg is het al de vijfde bekerzege in zeven edities van de Continental Tyres Cup. Eerder werd het toernooi in 2011, 2012, 2013 en 2015 gewonnen. Vier jaar geleden was Manchester City nog met 1-0 te sterk in de finale.

Naast Miedema, die een kwartier voor tijd naar de kant werd gehaald, stonden Oranje-internationals Sari van Veenendaal, Daniëlle van de Donk en Dominique Janssen aan de aftrap.

Kansen

Miedema was euforisch na het winnen van het bekertoernooi. "We hebben het geweldig gedaan tegen een heel sterk team", aldus de Nederlandse op de site van Arsenal.

"Ik wist dat ik niet veel mogelijkheiden zou krijgen, dus het was heel belangrijk dat de eerste de beste kans erin zou gaan. Dit is echt een knappe prestatie van ons."

Door de overwinning in de finale bezorgde Arsenal City pas de tweede nederlaag sinds mei 2017.