Wenger spreekt van 'mogelijk hoogste niveau ooit' in Europa League

"Ik wil natuurlijk graag uitkomen in de Champions League, maar het niveau in de Europa League is dit seizoen erg hoog. Misschien wel het hoogste niveau ooit in dit toernooi", zei Wenger woensdag op zijn persconferentie in aanloop naar de return tegen AC Milan in de achtste finales.

Aangezien Arsenal door een vijfde plek in de Premier League vorig seizoen voor het eerst deze eeuw moet deelnemen aan de Europa League in plaats van de Champions League, gelden de 'Gunners' als grote kanshebber voor de eindzege.

Wenger is zelf niet zo onder de indruk van die favorietenrol die zijn ploeg krijgt opgespeld. "We willen vooral presteren zoals van ons wordt verwacht. Het kan ook zomaar verkeerd lopen."

"We moeten accepteren dat het niveau gewoon heel hoog is", vervolgde Wenger. "Je hebt naast ons en Milan ook nog Borussia Dortmund, Atletico Madrid en een heleboel goede Franse ploegen in deze fase van het toernooi. Er doen dit seizoen gewoon veel sterke teams mee."

Lacazette

Arsenal won vorige week in San Siro met 0-2 van AC Milan en staat daarmee al met één been in de kwartfinales. De return in het Emirates Stadium staat donderdagavond om 21.05 uur op het programma.

Wenger, die tegen de 'Rossoneri' alleen niet kan beschikken over aanvaller Alexandre Lacazette, hoopt dat zijn ploeg een zegereeks kan neerzetten. De huidige nummer zes van Engeland was zondag, na de midweekse overwinning op Milan, al met 3-0 te sterk voor Watford en kan donderdag de derde zege op rij boeken.

"Stabiliteit is een teken van kwaliteit. Soms is het lastig om uit een negatieve spiraal te komen. Daarom is het, zeker in een week met drie wedstrijden, heel belangrijk om goede resultaten neer te zetten."

