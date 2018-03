Enkelblessure brengt WK niet in gevaar voor Tottenham-spits Kane

De 24-jarige Kane liep de blessure zondag op in de met 4-1 gewonnen Premier League-wedstrijd tegen Bournemouth bij een botsing met doelman Asmir Begovic.

Gevreesd werd voor een zware kwetsuur, maar onderzoek bracht woensdag aan het licht dat het meevalt. Kane heeft alleen wat schade aan de banden van zijn rechterenkel.

Kane moet door de blessure wel de oefeninterlands tegen Oranje (23 maart) en Italië (27 maart) aan zich voorbij laten gaan. Het zijn de laatste twee wedstrijden van Engeland in de voorbereiding op het WK, maar Kane is als aanvoerder een zekerheidje in het keurkorps van bondscoach Gareth Southgate.

Engeland is op het WK ingedeeld in groep G met Panama, Tunesië en België en speelt in de weken voor het toernooi nog vriendschappelijk tegen Nigeria en Costa Rica.

Premier League

Tottenham mist Kane in ieder geval zaterdag in de kwartfinale van de FA Cup tegen Swansea City en in de Premier League-topper tegen Chelsea op zondag 1 april.

De Londenaren staan derde in de competitie met twintig punten achterstand op koploper Manchester City. De eerste vier plekken geven recht op een plek in de Champions League. Vorige week werden de 'Spurs' in de achtste finales van het miljoenenbal uitgeschakeld door Juventus.

