De Boer denkt dat hij nog veel kan leren van 'tactisch sterke' Mourinho

"Ik heb veel respect voor hem als trainer", zegt De Boer woensdag tegen het AD. "Hij heeft al zat prijzen gewonnen, is tactisch heel sterk, weet het spel van elke tegenstander te ontregelen. Nou, daar kan ik nog veel van leren."

Afgelopen weekend had De Boer als analist bij de Britse zender BT Sport nog kritiek op Mourinho's omgang met jonge talenten zoals Marcus Rashford. Hij verweet de Portugees te veel voor het resultaat te kiezen, waardoor jonge spelers na een mindere wedstrijd moeten vrezen minder speeltijd te krijgen.

Toen Mourinho maandag op de persconferentie voor het Champions League-duel met Sevilla gevraagd werd naar de opmerkingen van De Boer, die begin dit seizoen na 77 dagen ontslagen werd bij Crystal Palace, reageerde hij fel. 'The Special One' noemde de Boer "de slechtste manager in de geschiedenis van de Premier League, die Rashford alleen kan leren hoe hij wedstrijden moet verliezen".

Commotie

"Het is nogal een dingetje geworden", kijkt De Boer terug op de commotie van de afgelopen week. "Terwijl ik er niks persoonlijks mee bedoelde."

"Mourinho's manier van spelen is een andere opvatting dan wij in Nederland gewend zijn. Als een groot en zelf opgeleid talent als Rashford even wat minder speelt, zou ie er in de Ajax-cultuur niet één-twee-drie uitgehaald worden, heb ik uitgelegd."

"En de club zou ook niet direct een andere speler halen. Maar in de filosofie van Mourinho en Manchester United is dat anders. En dat is verder hun goed recht", aldus de oud-trainer van Ajax en Internazionale.

Zijn opmerking over Rashford was onderdeel van een bredere discussie bij BT Sports, benadrukt De Boer tegen het AD. "Het ging ook over Engeland en het WK en in dat kader heb ik het willen plaatsen."

"Als United in de winterstop Alexis Sanchez koopt, en die speelt daarna pak 'm beet acht van de tien keer op de positie van Rashford, dan kan Engeland daar last van hebben richting het WK. Rashford is het grootste Engelse talent in zijn leeftijdsgroep."

Minder kritisch

De ophef weerhoudt De Boer er niet van om vaker als analist op te treden in Engeland, al overweegt hij wel minder kritisch te zijn.

"Na deze ophef zullen ze me vast wel vaker aan tafel willen", zegt hij lachend. "Maar het is wel een les voor me. Je moet je kennelijk toch zoveel mogelijk op de vlakte houden. Al vind ik dat je soms ook best mag zeggen wat je vindt."

Dinsdagavond werd Manchester United door een 1-2 thuisnederlaag tegen Sevilla uitgeschakeld in de achtste finales van de Champions League. Mourinho kreeg in de Britse media veel kritiek vanwege de defensieve speelwijze van United in dat duel.