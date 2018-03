PAOK-preses mogelijk vijf jaar geschorst na betreden veld met pistool

De Griekse bond EPO heeft Savvidis donderdag voor verschillende vergrijpen aangeklaagd. In een korte verklaring meldt EPO dat Savvidis onder meer wordt verdacht van bedreiging en wapenbezit op het veld.

EPO laat de verdere strafprocedure over aan de leiding van de Griekse Super League. Mogelijk krijgt PAOK punten in mindering naar aanleiding van de ongeregeldheden. Daarmee zou de huidige nummer drie kansloos zijn in de titelstrijd.

Naast Savidis bestormden zondag tientallen PAOK-supporters het veld, nadat een doelpunt in de slotfase werd afgekeurd. De wedstrijd tegen koploper AEK werd daarop gestaakt door de scheidsrechter.

De ongeregeld hebben er al toe geleid dat de competitie tot nader order is stilgelegd door de Griekse regering. Die maatregel werd de afgelopen jaren al vaker genomen na incidenten in het Griekse voetbal.

Grexit

Vanwege de vele incidenten heeft wereldvoetbalbond FIFA sinds een jaar zelfs een comité dat het Griekse voetbal monitort. Herbert Huebel, de Oostenrijkse voorzitter van dat comité, verblijft momenteel in Athene om met de Griekse bond te overleggen over gepaste maatregelen.

Huebel had woensdag een bijeenkomst met de Griekse minister van sport Georgios Vassiliadis en vertegenwoordigers van de EPO. Hij deelde hen mede dat zijn rapport aan de FIFA en UEFA "niet positief" zal zijn.

"Om het netjes te zeggen: wat er in het Griekse voetbal gebeurt, is totaal onacceptabel", zei Huebel. "Een 'Grexit' is niet onmogelijk, het Griekse voetbal bevindt zich op het randje."

De FIFA dreigde Griekenland in 2016 al met uitsluiting na inmenging van de regering in het beleid van de voetbalbond. De overheid besloot destijds de Griekse beker te schrappen na supportersrellen.

Excuses

Savvidis, die eerder parlementslid was in Rusland, heeft inmiddels zijn excuses aangeboden, en benadrukte dat hij geen kwade bedoelingen had.

"Wat er gebeurd is spijt me zeer", aldus Savvidis. "Ik had duidelijk niet het recht om op deze manier het veld op te komen. Mijn enige doel was om de tienduizenden PAOK-supporters te beschermen. Geloof me, ik wilde me niet bemoeien met de tegenstander of de scheidsrechter. En ik heb zeker niemand bedreigd."

Het ECA, dat de belangen van de Europese clubs behartigt, schorste PAOK dinsdag met onmiddellijke ingang.