Oud-schaatscoach Kemkers vertrekt bij FC Groningen als manager Topsport

"Beide partijen konden het niet eens worden over een nieuwe invulling van het takenpakket en de bijbehorende bevoegdheden", meldt FC Groningen woensdag op de website van de club. "Kemkers had een andere structuur voor ogen bij de 'Trots van het Noorden'."

Het contract van Kemkers loopt na dit seizoen af, maar de intentie was aanvakelijk om langer met elkaar door te gaan. Nu daar geen overeenstemming over is gekomen, vertrekt Kemkers in de zomer..

Algemeen directeur Hans Nijland zegt dat het belangrijkste twistpunt was dat Kemkers een "tweetak binnen de club op technisch gebied" wilde invoeren. Hij wilde het eerste elftal scheiden van de jeugdopleiding.

"Wij willen geen twee stromingen creëren en dat was een reële dreiging in een andere structuur", verklaart Nijland. "Wij betreuren het zeer dat we het hierover niet met Gerard eens zijn geworden."

Professional

Nijland vindt het dan ook jammer dat de club afscheid moet nemen van Kemkers. "Gerard levert ontzettend goed werk, is een op en top professional en wij zijn ervan overtuigd dat hij snel weer een nieuwe uitdaging zal vinden. Wij wensen hem het allerbeste voor de toekomst."

Kemkers vindt dat hij wel moest vertrekken toen zijn voorgestelde tweetak door de clubleiding werd afgewezen. "We hebben intensief met elkaar gesproken en als je dan als volwassen professionals niet met elkaar op één lijn kunt komen, moet je een keuze maken."

"Voor mijn gevoel zou ik richting de toekomst te weinig inbreng hebben en dan moet je met elkaar tot de conclusie komen dat het voor beide partijen het beste is de samenwerking te beëindigen."

Kramer

De 51-jarige Kemkers begon bij FC Groningen - waar hij onder meer verantwoordelijk was voor de realisatie van het Topsportzorgcentrum - nadat hij liefst twaalf jaar schaatscoach was geweest bij TVM. Hij vierde grote successen met onder meer Sven Kramer en Ireen Wüst.

In zijn jaren bij FC Groningen won de club de KNVB-beker (2015), maar dit seizoen presteren de noorderlingen teleurstellend. De ploeg van trainer Ernest Faber, die na dit seizoen wordt opgevolgd door Danny Buijs, staat op de dertiende plaats in de Eredivisie.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie