Van Marwijk neemt Feyenoorder Jones op in definitieve selectie Australië

In totaal heeft Van Marwijk 26 spelers uitgenodigd. Met Andrew Nabbout (Urawa Red Diamonds), Dimitri Petratos (Newcastle Jets), Aleksandar Susnjar (Mlada Boleslav) en doelman Andrew Vukovic (Racing Genk) riep de Nederlandse bondscoach vier debutanten op.

De 35-jarige Jones speelde vier interlands voor Australië, dat komende zomer aanwezig zal zijn op het WK in Rusland. Sinds de zomer van 2016 heeft hij een basisplaats bij Feyenoord, dat hem overnam van NEC. Eerder speelde hij onder meer voor Middlesbrough en Liverpool. Bij die laatste club was hij voornamelijk reservedoelman.

Ook middenvelder Josh Brillante (Sydney FC) en verdediger James Meredith (Millwall) keren na een jarenlange absentie terug in de nationale ploeg. De 38-jarige Tim Cahill, die met vijftig goals in 104 duels topscorer aller tijden is van Australië, behoort onder Van Marwijk ook tot de selectie.

Beperkt

De oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Colombia worden de eerste interlands van Australië onder Van Marwijk, die in januari werd aangesteld als opvolger van de opgestapte Ante Postecoglou.

"Ik kijk ernaar uit om voor het eerst met de spelers te kunnen trainen", zei Van Marwijk woensdag. "We moeten het maximale uit dit trainingskamp van twee weken halen, want onze tijd richting het WK is beperkt."

"Onze oefenwedstrijden tegen Noorwegen en Colombia worden heel belangrijk. Maar ik wil bij alle spelers en stafleden focus en betrokkenheid zien van de eerste tot de laatste dag van het trainingskamp."

Ödegaard

Australië is op het WK ingedeeld in groep C met Frankrijk, Denemarken en Peru. Met Colombia oefenen de 'Socceroos' tegen een land dat ook zal deelnemen aan het WK.

Noorwegen plaatste zich niet voor het toernooi in Rusland. Jones komt in de wedstrijd tegen de Noren vier collega-Eredivisiespelers tegen. Jonas Svensson en Fredik Midtsjö (AZ), Martin Ödegaard (sc Heerenveen) en Björn Johnsen (ADO Den Haag) maken deel uit van de selectie van bondscoach Lars Lägerback.