Onderzoek naar gokgedrag spelers Belgische club Eupen

De krant Het Nieuwsblad meldde dinsdag dat twee spelers van Eupen gegokt zouden hebben op uitslagen van wedstrijden, waaronder die van hun eigen club. In een reactie aan Sporza laat de Kansspelcommissie weten dat het er al sinds zondag een onderzoek loopt naar Eupen.

Het is voor voetballers verboden om te gokken op wedstrijden, ook op duels waar hun club niet direct bij betrokken is.

De Belgische bond wacht de uitkomst van het onderzoek van de Kansspelcommissie af. Eventueel opent het naar aanleiding van de resultaten zelf ook een strafzaak.

In Het Nieuwsblad meldt Eupen dat de twee bewuste spelers - van wie de namen onbekend zijn - ontkennen te hebben gegokt. Bij de club bestaat het vermoeden dat KV Mechelen achter het verhaal zit. De Vlaamse club zou daarmee "een ultieme destabiliseringspoging vlak voor de ontknoping van de degradatiestrijd" hebben gedaan.

Degradatie

Op de slotdag van de reguliere competitie in België wendde Eupen ternauwernood degradatie af. Dankzij een 4-0 zege op Excelsior Moeskroen bleef de ploeg concurrent KV Mechelen (dat met 2-0 won van Waasland-Beveren) met één doelpunt verschil voor op de ranglijst.

Mechelen, waar de Nederlander Dennis van Wijk hoofdtrainer is, reageerde zondag verbolgen op de uitslag in Eupen. Omdat die ploeg in de laatste zeventien minuten vier keer scoorde werd er in Mechelen gesproken over matchfixing, al heeft de degradant vooralsnog geen officieel protest ingediend.

Kort na zijn aanstelling bij Mechelen in januari zei Van Wijk al dat hij het duel op de laatste speeldag tussen Eupen en Moeskroen met argusogen zou bekijken.

"Ik weet zeker dat Eupen punten zal pakken. Op goodwill van een ander hoef je in Vlaanderen niet te rekenen. Maar ik heb ook in Wallonië gewerkt en daar zit het misschien een beetje anders", zei de trainer van de Vlaamse club destijds.

