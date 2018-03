PAOK-voorzitter biedt excuses aan voor betreden veld met pistool

"Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle fans van PAOK, alle Griekse fans en de mondiale voetbalwereld", aldus de 58-jarige Savvidis dinsdag in een verklaring op de site van PAOK Saloniki.

"Wat er gebeurd is spijt me zeer. Ik had duidelijk niet het recht om op deze manier het veld op te komen. Mijn enige doel was om de tienduizenden PAOK-supporters te beschermen. Geloof me, ik wilde me niet bemoeien met de tegenstander of de scheidsrechter. En ik heb zeker niemand bedreigd."

De steenrijke Savvidis, naast voorzitter ook eigenaar van PAOK, stormde zondagavond het veld op nadat scheidsrechter Georgios Kominis in de 89e minuut van het duel met koploper AEK een doelpunt van Fernando Varela van de thuisclub had afgekeurd wegens buitenspel.

Savvidis, die werd geboren in Georgië en een voormalig lid is van het Russisch parlement, was in het gezelschap van enkele bodyguards. Het was duidelijk te zien dat hij een pistool bij zich droeg. Hij haalde het wapen overigens niet uit het holster.

Gestaakt

Het duel werd na het incident gestaakt. Meer dan twee uur later bedacht de scheidsrechter zich en kende hij het doelpunt van de thuisploeg alsnog toe.

Het is zeker niet de eerste keer dat er ongeregeldheden plaatsvinden in de Griekse competitie. Volgens Savvidis kwam zijn "emotionele reactie" voort uit "de negatieve situatie van het Griekse voetbal".

"Ondanks de constante aanvallen op mij zal ik blijven streven naar een eerlijke competitie met eerlijke arbitrage", aldus de PAOK-voorzitter, die zich binnenkort bij de politie zal moeten verantwoorden voor zijn acties van zondag.

Regering

De Griekse regering besloot maandag om de nationale competitie tot nader order stil te leggen vanwege alle incidenten van de laatste weken. Er zullen pas weer wedstrijden gespeeld worden als er "gezamenlijke overeenkomst is over een duidelijk raamwerk" om wantoestanden te voorkomen.

Giorgos Stratos, de voorzitter van de hoogste divisie in Griekenland, zei dinsdag na een vergadering met sportminister Georgios Vassiliadis dat hij tegen het stilleggen van de competitie is.

"Deze maatregel helpt niets of niemand", aldus Stratos. "De schorsing van de competitie doet alle positieve ontwikkelingen teniet en brengt het hele Griekse voetbal in gevaar. Ik heb gevraagd of de wedstrijden zo snel mogelijk hervat kunnen worden."