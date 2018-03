Trainer Streppel vertrekt na dit seizoen bij sc Heerenveen

De 48-jarige trainer is bezig aan zijn tweede seizoen in het Abe Lenstra Stadion. Met een elfde plaats in de Eredivisie presteert Heerenveen teleurstellend. Zondag werd er met 4-1 van Ajax verloren.

"Er is de afgelopen weken uitvoerig gesproken met alle partijen", zegt algemeen directeur Luuc Eisenga op de website van Heerenveen. "We hebben na onderling overleg samen besloten om het aflopende contract van Jurgen Streppel niet te verlengen."

"We zijn Jurgen zeer dankbaar voor zijn inzet bij sc Heerenveen. Alle partijen zullen tot het einde van de competitie alles op alles zetten om het seizoen samen goed af te sluiten en de beoogde doelstelling, het bereiken van de play-offs om Europees voetbal, te behalen."

In het eerste seizoen onder Streppel legde Heerenveen nog beslag op de negende plaats. In de eerste ronde van de play-offs om Europees voetbal was FC Utrecht te sterk.

Streppel was voorheen drie seizoenen hoofdtrainer bij Helmond Sport en vijf jaar van Willem II. Met de Tilburgers promoveerde hij in 2012 en 2014 naar de Eredivisie. Tussendoor degradeerde hij met de club weer naar de Jupiler League.

Hamstra

Heerenveen maakte dinsdag ook bekend dat het contract van technisch manager Gerry Hamstra met één seizoen wordt verlengd tot medio 2020. Hij bekleedt die functie sinds medio 2016.

Eisinga: "De visie en opvatting van Gerry en sc Heerenveen vallen samen. Ons DNA bestaat uit het opleiden van spelers en we willen met het eerste team aanvallend en attractief voetbal spelen."

Streppel heeft Heerenveen nog zeven duels onder zijn hoede, te beginnen zaterdag (aftrap 20.45 uur) bij de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht.

