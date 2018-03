City-manager Guardiola wil niet vooruitlopen op kampioensduel met United

Tijdens de 0-2 zege op Stoke City zongen de supporters van Manchester City maandagavond plagende liedjes over United en manager José Mourinho. Met een voorsprong van zestien punten op de stadgenoot is het niet de vraag óf, maar wanneer City kampioen wordt.

Misschien gebeurt dat wel op 7 april, als City thuis speelt tegen United in de 32e speelronde. "Ik snap dat de fans daar aan denken, maar het belangrijkste voor mij is dat we kampioen worden", zei Guardiola. "Wanneer en waar maakt me niet uit."

Gezien de riante voorsprong op de ranglijst is de derby geen topprioriteit voor de Spaanse trainer. "Voor en na de wedstrijd tegen United spelen we in de kwartfinales van de Champions League. Die wedstrijden zijn belangrijker voor ons, dus daar ligt onze focus."

City schaarde zich ten koste van FC Basel bij de laatste acht van het miljoenenbal. Op vrijdag vindt de loting voor de kwartfinales plaats.

Kompany

Aanvoerder Vincent Kompany hoopt wel op een mogelijk kampioensduel met United. "Iedereen aan de blauwe kant van Manchester snapt dat dit een once in a lifetime opportunity is", zei de Belgische verdediger.

"We hebben nog één wedstrijd voor de derby te gaan, we zullen zien hoe het loopt. We zitten in de fase van het jaar waarin elke zege je een stap dichter bij het doel brengt."

Abu Dhabi

In de komende interlandperiode vertrekken de spelers van City die niet voor hun nationale ploeg uitkomen naar Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. In het land van de eigenaren voor de club gaat het team zich voorbereiden op de slotfase van het seizoen waarin de prijzen worden verdeeld.

"We hebben bijna drie weken vrij tot de volgende wedstrijd. Na het trainingskamp in Abu Dhabi zullen we nog sterker zijn", zei Guardiola. "Het is een zware winter geweest, we kijken er naar uit om in goed weer te kunnen trainen."

Op 31 maart speelt City uit tegen Everton. Bij winst kan de ploeg een week later tegen United voor de vijfde keer in de geschiedenis landskampioen worden.