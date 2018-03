Degradatiekandidaat Southampton zet trainer Pellegrino aan de kant

Er is geen reden gegeven voor het ontslag van de oud-trainer van onder meer Deportivo Alaves en Independiente, maar aangenomen wordt dat de slechte resultaten de aanleiding zijn.

De club ging afgelopen weekend nog met 3-0 ten onder tegen Newcastle United en wist maar één van de afgelopen zeventien duels te winnen. Southampton staat slechts zeventiende en strijdt tegen degradatie.

Onder de hoede van Pellegrino groeide Hoedt dit seizoen uit tot basisspeler. De verdediger, die in de zomer werd overgenomen van Lazio, kwam in de Premier League tot twintig duels.

Behalve Pellegrino zijn ook zijn assistenten Carlos Compagnucci en Xavier Tamarit de laan uitgestuurd. "We bedanken Maurico, Carlos en Xavier voor hun inspanningen. We wensen hen veel succes in de toekomst", meldt Southampton op de website. De club heeft nog geen opvolger aangesteld, maar hoopt die op korte termijn aan te kunnen stellen.

Negende coach

Pellegrino is al de negende coach die dit seizoen is ontslagen in de Premier League. Onder anderen de Nederlandse trainers Frank de Boer (Crystal Palace) en Ronald Koeman (Everton) gingen hem voor.

Ook Slaven Bilic (West Ham United), Tony Pulis (West Bromwich Albion), Mark Hughes (Stoke City), Paul Clement (Swansea City), Craig Shakespeare (Leicester City) en Marco Silva (Watford) werden ontslagen. Dat leidde overigens niet bij alle clubs tot succes.

