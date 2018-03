FC Dordrecht grijpt winst in derde periode in Jupiler League

Denis Mahmudov kroonde zich na een uur spelen tot matchwinner in het Riwal Hoogwerkers Stadion. Door de winst in de derde periode is FC Dordrecht, dat vorig seizoen nog bijna degradeerde naar de Tweede Divisie, verzekerd van deelname aan de play-offs om promotie naar de Eredivisie.

Tot het begin van de derde periode trok FC Dordrecht nog de lijn van vorig seizoen door. De 'Schapenkoppen' eindigden in de eerste periode als vijftiende en werden zeventiende in de tweede periode. In de competitie staat Dordrecht nu op de achtste plaats.

FC Emmen was ook in de running voor de Bronzen Stier, maar die ploeg moest hopen op een misstap van Dordrecht. Emmen voldeed zelf aan de eis om te winnen door FC Oss met 2-3 te kloppen, maar Dordrecht werkte dus niet mee.

NEC

Koploper NEC en achtervolger Jong Ajax maakten geen fout. NEC was door goals van Feyenoord-huurling Calvin Verdonk en Ferdi Kadioglu met 0-2 te sterk voor hekkensluiter Jong FC Utrecht, terwijl FC Eindhoven in Amsterdam geen partij was voor de ploeg van coach Michael Reiziger: 4-0.

Dennis Johnsen en Noussair Mazraoui, die eerder op maandag hoorde dat hij de rest van het seizoen met de A-selectie mag meetrainen, scoorden voor rust voor Jong Ajax. In de tweede helft was Dani de Wit, die onlangs ook al zijn debuut maakte in de hoofdmacht, twee keer trefzeker.

Door de zeges van Jong Ajax en NEC blijft het verschil op de ranglijst één punt in het voordeel van de Nijmegenaren.

Fortuna Sittard

Nummer drie Fortuna Sittard maakte wel een kleine misstap. De Limburgers kwamen tegen De Graafschap niet verder dan 1-1 en zien de achterstand op NEC daardoor oplopen naar zes punten.

Tarik Tissoudali scoorde voor rust voor de bezoekers uit Doetinchem, waarna captain Perr Schuurs, die komende zomer de overstap maakt naar Ajax, vlak voor tijd een punt redde voor Fortuna. De Graafschap stond op het moment van de gelijkmaker met tien man op het veld na rood voor Fabian Serrarens.

Telstar is Fortuna inmiddels tot op twee punten genaderd. De Noord-Hollanders wonnen namelijk wel, met 2-3 van Almere City. Onderin deed Helmond Sport een goede zaak door met 3-1 van FC Den Bosch te winnen.

De duels tussen Jong AZ en Go Ahead Eagles (0-0), FC Volendam en MVV Maastricht (2-2) en Jong PSV en SC Cambuur (1-1) leverden geen winnaar op.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Jupiler League