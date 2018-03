Ajax-verdediger Viergever wederom geblesseerd geraakt aan enkel

De 28-jarige linkspoot was pas net hersteld van een blessure aan dezelfde enkel. Viergever maakte vorige week zijn rentree bij Jong Ajax, nadat hij er sinds november uitlag vanwege een scheurtje in het bot van het gewricht.

Op de training van maandag ging het echter wederom mis. Viergever heeft volgens Ajax schade opgelopen aan zijn enkelband. Hoe lang de verdediger aan de kant staat, is nog niet duidelijk. Viergever wordt later deze week nader onderzocht.

De oud-verdediger van AZ en Sparta Rotterdam is bezig aan zijn laatste maanden in Amsterdam. Viergever beschikt over een aflopend contract, dat hij waarschijnlijk niet gaat verlengen.

PSV zou in de ervaren Zuid-Hollander een versterking voor volgend seizoen zien. Viergever is zowel inzetbaar in het centrum van de defensie als op de linkerkant.

De tweevoudig international speelt sinds 2014 voor de Amsterdamse club, die hem overnam van AZ.

