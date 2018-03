Tagliafico definitief in selectie Argentinië voor oefenduels met Italië en Spanje

Sampaoli had de 25-jarige linksback van Ajax eerder deze maand al opgenomen in een voorlopige selectie, die hij maandag heeft gecompleteerd met een aantal spelers uit de Argentijnse competitie.

Tagliafico is één van de negen verdedigers die zich volgende week mag melden bij de nationale ploeg. De linksback kwam tot nu toe tot één interland. Dat was in juni van vorig jaar tegen Brazilië.

De verdediger maakt sinds zijn komst van Independiente afgelopen winter een uitstekende indruk bij Ajax. Zondag kwam hij tegen sc Heerenveen voor het eerst tot scoren voor zijn nieuwe ploeg.

Messi

Sampaoli heeft ook onder anderen Lionel Messi (FC Barcelona), Sergio Aguero (Manchester City), Gonzalo Higuain (Juventus) en oud-AZ-doelman Sergio Romero (nu Manchester United) in de selectie opgenomen.

Argentinië speelt op 23 maart in het stadion van Manchester City tegen Italië, vier dagen later is Spanje de opponent in het nieuwe onderkomen van Atletico Madrid. Oorspronkelijk zou Oranje op die datum de tegenstander zijn, maar de Spaanse bond wilde liever tegen een sterker elftal spelen.

Op het WK komende zomer in Rusland is Argentinië ingedeeld in groep D met Nigeria, IJsland en Kroatië.