VVV-spits Thy mist duel met PSV vanwege bloeddonatie aan leukemiepatiënt

"Zeven jaar geleden, als jonge speler van Werder Bremen, stond Lennart DNA af om daarmee eventueel in de toekomst iemand met bloedkanker te kunnen helpen", meldt VVV maandag op zijn website.

"Nu is gebleken dat er een DNA-match is met een leukemiepatiënt, heeft hij besloten mee te werken aan het doneren van bloed, om zo een stamceltransplantatie mogelijk te maken. Deze vorm van behandeling is bij succes genezend voor de patiënt met acute leukemie."

De 26-jarige Thy traint deze week niet mee in Venlo. Na de wedstrijd tegen PSV sluit hij zich weer aan bij de selectie van de Limburgers.

Thy was dit seizoen goed voor zeven treffers in 27 duels. Daarmee heeft de spits, die gehuurd wordt van Werder Bremen, een belangrijk aandeel aan het succesvolle seizoen van de gepromoveerde ploeg. VVV staat met 33 punten keurig in de middenmoot van de Eredivisie.

Herstellen

PSV hoopt zich tegen VVV te herstellen van de beschamende 5-0 nederlaag tegen Willem II van afgelopen weekend. Bij de koploper keren Hirving Lozano en Jorrit Hendrix terug van een schorsing.

De wedstrijd tussen PSV en VVV-Venlo begint zaterdag om 19.45 uur. Eerder dit seizoen was de ploeg uit Eindhoven met 2-5 te sterk voor de Limburgers.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie