Van Stee technisch manager Sparta, Goes naar jeugdopleiding Utrecht

Sparta was al sinds het ontslag van Alex Pastoor, in december vorig jaar, op zoek naar een technisch manager. Pastoor combineerde op Het Kasteel het trainerschap met die functie.

"Het is mooi om terug te zijn bij Sparta'', zegt Van Stee maandag bij de bekendmaking van het nieuws op de site van Sparta. De 56-jarige Rotterdammer zal gaan samenwerken met Leo Beenhakker, die op technisch adviseur actief is bij de club.

"Leo heeft in de afgelopen periode veel zaken opgepakt om met name op de korte termijn succes te behalen", vervolgt Van Stee, die eind jaren tachtig als speler onder contract stond bij Sparta en daarna ook even assistent-trainer was in Rotterdam.

"Mijn focus gaat naast de korte termijn natuurlijk ook uit naar de lange termijn om Sparta op sportief gebied, waaronder spelerszaken en scouting, verder te brengen. Ik kijk uit om in samenwerking met Leo het technische beleid vorm te geven."

Van Stee was in het verleden hoofdtrainer bij VVV, Feyenoord, AZ, Excelsior en de Graafschap. De afgelopen tien jaar was de Rotterdammer vooral actief als hoofd jeugopleiding in Oost-Europa, eerst bij Shakhtar Donetsk en tussen 2009 en 2014 in Rusland bij Zenit Sint-Petersburg. Tussen 2014 en 2016 was hij technisch directeur bij Zenit.

FC Utrecht

Goes, die in het verleden ook in Rusland werkte als hoofd jeugdlopleiding bij CSKA Moskou en Anzhi Makhachkala, heeft maandag een contract tot medio 2021 getekend bij FC Utrecht als 'manager academie'. De 47-jarige Blaricummer is bij de jeugdopleiding van de Utrechters de opvolger van Henny Lee.

Goes was tot mei 2017 technisch manager bij de KNVB. Hij was bij de voetbalbond verantwoordelijk voor het rapport Winnaars van Morgen over de toekomst van het Nederlandse voetbal.

"We zijn ervan overtuigd dat Jelle Goes de juiste persoon is voor het zetten van de volgende stappen met de FC Utrecht Academie”, zegt directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de site van FC Utrecht.

