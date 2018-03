Russische trainer Slutsky tekent voor twee jaar bij Vitesse

"Leonid staat bekend om zijn tactisch vernuft, aandacht voor detail en heldere gedachten over speelstijl", zegt waarnemend technisch directeur Marc van Hintum maandag op de site van Vitesse.

"Zijn komst is een buitenkans voor Vitesse. Ik ben blij dat we een man met zijn kwaliteiten aan onze club kunnen verbinden. In onze zoektocht naar een geschikte nieuwe hoofdtrainer is kwaliteit altijd belangrijker geweest dan nationaliteit."

Slutsky neemt zijn landgenoot Oleg Yarovinskiy als assistent-trainer mee naar Nederland. De Russen werkten ook al met elkaar samen bij CSKA Moskou en Hull City.

Bondscoach

Slutsky, die eind vorige week al een principe-akkoord bereikte met Vitesse, zat sinds vorig jaar december zonder club. Toen vertrok hij vanwege teleurstellende resultaten bij Championship-club Hull City.

Daarvoor was de Rus zeer succesvol in eigen land. Slutsky, die een goede bekende is van Vitesse-eigenaar Alexander Chigirinskiy, was tussen 2009 en 2016 trainer van CSKA Moskou. Met die topclub werd hij drie keer kampioen en haalde hij in het seizoen 2009/2010 de kwartfinales van de Champions League.

De tacticus was vanaf 2015 ook een jaar bondscoach van Rusland. Onder zijn leiding kwalificeerden de Russen zich voor het EK van 2016, maar daar stelde de ploeg teleur met een laatste plaats in de poule. Daarna stapte hij op bij de nationale bond.

Fraser

Vitesse was op zoek naar een nieuwe trainer sinds Fraser in januari bekendmaakte dat hij zijn aflopende verbintenis niet zou verlengen. De 51-jarige coach, bezig aan zijn tweede seizoen in Arnhem, overwoog zelfs in de winterstop al te vertrekken, maar besloot uiteindelijk zijn contract uit te dienen in de Gelredome.

Fraser leidde de Arnhemmers vorig seizoen naar winst van de KNVB-beker. Het betekende de eerste hoofdprijs in de 125-jarige clubhistorie. Dit seizoen bezet Vitesse onder leiding van Fraser met nog zeven wedstrijden voor de boeg de zesde plaats in de Eredivisie.

Slutsky wordt volgend seizoen de eerste Russische hoofdtrainer ooit in de Eredivisie.

