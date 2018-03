Van den Berg (16) voelde hart sneller kloppen bij debuut voor PEC Zwolle

Van den Berg kwam in de uitwedstrijd tegen FC Groningen (2-0 nederlaag) halverwege in het veld. "De trainer zei: 'Sepp, je komt erin.' Toen ging mijn hart wel even sneller kloppen", zegt Van den Berg in De Stentor. "Maar als je eenmaal bezig bent, dan voel je daar niets meer van."

In de slotfase werd Van den Berg na een overtreding op Ritsu Doan de jongste speler ooit met een gele kaart in de Eredivisie. De scholier was gelukkig met zijn debuut, maar baalde ook van de nederlaag in het Noordlease Stadion.

"Ik wil nooit verliezen, daarom hou ik hier een wisselend gevoel aan over", aldus de verdediger. "Ik ben natuurlijk blij met mijn debuut, maar ook teleurgesteld dat we hebben verloren."

"Ik had niet verwacht dat ik zo snel al zou debuteren. Bij verdedigers gaat dat vaak minder snel. Ik had al wel een paar keer bij de selectie gezeten. Vanochtend stond ik wel op met het gevoel dat het vandaag zou kunnen gebeuren."

Jongste debutanten Eredivisie Wim Kras (15 jaar 290 dagen) FC Volendam in 1959

Michel Mommertz (16 jaar en 9 dagen) Roda JC in 1977

Mark van Bommel (16 jaar en 23 dagen) Fortuna Sittard in 1993

Sepp van den Berg (16 jaar en 81 dagen) PEC Zwolle in 2018

Vrije dag

PEC Zwolle is bezig aan een slechte serie, waardoor de ploeg is afgezakt naar de zevende plaats op de ranglijst. Van de negen competitieduels na de winterstop werden er slechts twee gewonnen en gingen er zes verloren.

Trainer John van 't Schip besloot na de nederlaag in Groningen om de vrije dag voor zijn basisspelers op maandag in te trekken. "Ik vind dat er iets moet veranderen", zegt de coach. "Ik wil ook horen hoe de spelers daarover denken."

"Natuurlijk is het lastig om het aantal punten te halen van voor de winterstop, maar gaat mij er nu vooral om dat we iets uitstraalt als we op het veld komen. Je kunt als PEC zijnde best een wedstrijd verliezen, maar niet door je eigen wedstrijdje te spelen - zo van: we zien wel - elkaar niet te helpen en niet te vechten voor elkaar."

PEC Zwolle speelt zondag in de 28e speelronde thuis tegen Feyenoord. De wedstrijd begint om 16.45 uur.

