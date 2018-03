Ajax zet Younes uit selectie na weigeren invalbeurt

De 23-jarige Duitser zal minimaal twee weken moeten meetrainen met Jong Ajax, meldt de Amsterdamse club.

Na de met 4-1 gewonnen thuiswedstrijd kondigde Ten Hag al aan dat hij met Younes in gesprek zou gaan. Dat gesprek vond maandagochtend plaats en daarbij hoorde de vleugelspeler dat er voorlopig geen plek meer voor hem is in de A-selectie.

Over twee weken wordt besloten of Younes weer mag meetrainen onder Ten Hag. Hij mist daardoor in ieder geval de uitwedstrijd zondag tegen Sparta. Het weekend daarna wordt er niet gespeeld in de Eredivisie omdat er interlands op het programma staan.

Vorig seizoen was Younes nog een vaste waarde bij Ajax, maar in de loop van deze jaargang raakte hij onder Ten Hag zijn basisplaats kwijt. De vijfvoudig Duits international leek deze winter te vertrekken naar Napoli, tot om onduidelijke redenen de transfer op het laatste moment afketste.

Naar verluidt gaat Younes komende zomer, wanneer zijn contract bij Ajax is afgelopen, alsnog naar de Italiaanse topclub, die in de winterstop nog vijf miljoen euro voor hem wilde betalen.

Belonen

Sinds het afketsen van zijn transfer startte Younes geen enkele keer meer in de basis bij Ajax. Tegen Heerenveen wilde Ten Hag de buitenspeler kort voor tijd inbrengen, maar daar had hij geen trek in.

"Ik wilde Amin belonen voor zijn goede invalbeurt vorige week tegen Vitesse en zijn harde werk op de training, maar hij vond het niet per se noodzakelijk meer", vertelde Ten Hag na afloop in de Arena.

Door het verlies van zijn basisplaats is de kans groot dat Younes later deze week ook zal ontbreken in de selectie van Duitsland, dat eind deze maand oefenwedstrijden speelt tegen Spanje en Brazilië.

Ajax maakte maandag ook bekend dat Noussair Mazraoui definitief aansluit bij de A-selectie. De 20-jarige middenvelder trainde de afgelopen weken al mee onder Ten Hag en mocht drie keer invallen in de Eredivisie.

