Griekse competitie voorlopig stilgelegd na wantoestanden bij duel PAOK

De maatregel volgt op ongeregeldheden bij de competitiewedstrijd tussen PAOK Saloniki en AEK Athene zondagavond. Het duel werd gestaakt nadat PAOK-supporters het veld bestormden. Voorzitter Ivan Savvidis droeg op het veld zelfs een pistool bij zich.

Georgios Vassiliadis, de Griekse minister van sport, veroordeelde de ongeregeldheden scherp. "Dergelijke extreme gebeurtenissen vragen om dappere beslissingen. We kunnen de Super League pas weer hervatten als er duidelijke afspraken en regels zijn over dit soort incidenten."

De meeste clubs in de Super League hebben dit seizoen nog vijf wedstrijden te spelen in de reguliere competitie.

Ongereldheden

De ernstige ongeregeldheden tussen de nummer drie (PAOK) en de koploper (AEK) begonnen zondag in de 89e minuut. Scheidsrechter Georgios Kominis had kort daarvoor een doelpunt van Fernando Varela van thuisclub PAOK afgekeurd vanwege buitenspel.

Supporters - maar ook de steenrijke Savvidis, die naast voorzitter eigenaar is van PAOK - stormden daarop het veld op en bedreigden de arbiter en de spelers van AEK.

Op de beelden is duidelijk te zien dat Savvidis, in gezelschap van enkele bodyguards, een vuurwapen aan zijn riem droeg toen hij het veld op kwam. De 58-jarige bestuurder, die werd geboren in Georgië en een voormalig lid is van het Russisch parlement, beval de spelers van PAOK van het veld te gaan.

FIFA

Meer dan twee uur na het stilleggen van de wedstrijd had de scheidsrechter zich volgens verschillende media bedacht en aan de aanvoerders van beide clubs gemeld dat het doelpunt toch telde.

AEK weigerde om voor de resterende minuten terug op het veld te komen en heeft inmiddels aangekondigd een klacht in te dienen bij de UEFA en de FIFA. De FIFA stelde in een eerste reactie dat de Griekse voetbalbond volledig verantwoordelijk is voor het bepalen van eventuele straffen.

De disciplinaire commissie van de Griekse bond buigt zich over strafmaatregelheden tegen PAOK. Zondag had de club nog drie punten 'teruggekregen' die waren afgenomen na ongeregeldheden in de wedstrijd tegen Olympiakos Piraeus.