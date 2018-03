Teleurgestelde Veltman had zichzelf wel opgesteld tegen Heerenveen

Coach Erik ten Hag van de Amsterdammers gaf zondag in het thuisduel met sc Heerenveen (4-1) de voorkeur aan de nieuwe aanwinst Rasmus Kristensen. Veltman mocht in de slotfase nog wel invallen, al was er wat gefluit te horen vanaf de tribunes.

Daar had de rechtsback echter geen boodschap aan. "Ik praat liever over de fans die wel voor me klapten", zei hij na afloop in de catacomben van de Johan Cruijff Arena. "Natuurlijk baal ik en heb ik me wel eens veel beter gevoeld."

Vrijdag op de training merkte Veltman dat niet hij maar Kristensen zou spelen. "Ik droeg geen hesje", zei hij. "De trainer heeft me wel verteld waarom ik niet speelde. Nee, natuurlijk was ik het daar niet mee eens. Ik had mezelf wel opgesteld, al weet ook ik dat ik beter kan dan de laatste weken."

Veltman moet zich als rechtsback aanvallend meer laten gelden, zo hoorde hij van zijn trainer. Dat is echter niet makkelijk voor iemand die zich centrale verdediger voelt. "Maar ik speel wel alweer twee jaar als rechtsback. Dus moet ik dat goed invullen", erkende hij.

De verdediger had ook centraal achterin kunnen spelen, maar Ten Hag speelde liever met Max Wöber achterin. ''Nee, de trainer heeft me niet verteld waarom Wöber en niet ik centraal achterin mocht beginnen. Dat hoeft ook niet. Ik moet gewoon zorgen dat ik er weer in kom te staan. Op welke positie dan ook."

De Ligt

Terwijl Veltman op de bank zat, droeg Matthijs de Ligt de aanvoerdersband. Dat was voor het eerst voor de 18-jarige verdediger. Die was naar eigen zeggen trots. "Al vind ik het ook heel vervelend voor Joël."

"Topsport is hard helaas", vervolgde De Ligt, die tegen de Friezen de score opende. "Maar dit is voor hem en ook voor ons niet leuk. Ik heb ook niet heel andere dingen gedaan als aanvoerder. Ik probeerde het net zo te doen als Davy Klaassen vorig jaar en Veltman dit seizoen."

De Ligt is de jongste aanvoerder ooit bij Ajax. 'Dat is mooi, maar die statistieken zeggen niet alles hoor. Ik probeer gewoon mijn best te doen. Ik weet ook nog niet of ik de rest van het seizoen aanvoerder blijf."

Ten Hag liet doorschemeren dat De Ligt voorlopig met de aanvoerdersband om zijn bovenarm blijft voetballen. "Leeftijd zegt me niet zo veel. Hij is nu al een echte leider", liet de coach weten. "De Ligt zet onze verdediging neer. We willen naar een cultuur van winnen. Daar wordt hij heel belangrijk in."

Ajax neemt het volgende week op tegen Sparta Rotterdam. De Amsterdammers hebben zeven punten achterstand op koploper PSV.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredvisie