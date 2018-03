Van Bronckhorst blij met langverwachte treffers Boëtius en Jörgensen

Voor Boëtius - die tijdens de wedstrijd een stuk van zijn tand verloor bij een botsing - was de openingstreffer zijn eerste goal sinds september vorig jaar. Spits Jörgensen stond droog sinds eind december.

"Mooi voor Jean-Paul en Nicolai dat ze weer scoren. Het is belangrijk voor het team en het is goed voor het vertrouwen van die jongens", zei Van Bronckhorst zondag na afloop tegen FOX Sports.

"Ik was in grote gedeeltes van de wedstrijd blij met ons spel, met name in de eerste helft. We begonnen de wedstrijd goed. We hadden toen aan aantal goede kansen, het verschil had toen nog groter kunnen zijn dan 1-0."

Wout Weghorst deed in de slotfase nog iets terug voor de bezoekers, maar spannend werd het niet echt meer in De Kuip. Van Bronckhorst: "De tweede helft kon van onze kant wel beter. We werden bij vlagen naar achteren gedrukt. Uiteindelijk was de eerste helft wel beter dan de tweede."

Hands

De Feyenoord-trainer erkende dat zijn ploeg in de openingsfase goed wegkwam, toen scheidsrechter Dennis Higler niet floot voor een handsbal van Jan-Arie van der Heijden in het strafschopgebied. "Het blijft een beetje onduidelijk wanneer het wel of geen penalty is. Uiteindelijk is het aan de scheidsrechter om daar een keuze in te maken en dat viel voor ons gelukkig goed uit."

Feyenoord treft AZ opnieuw in De Kuip in de bekerfinale op zondag 22 april. Van Bronckhorst, die eerder AZ favoriet noemde voor dat duel, vindt niet dat Feyenoord door deze uitslag de grootste kanshebber is op de beker.

"We wilden deze wedstrijd gewoon winnen en de bekerfinale is weer een heel andere wedstrijd", benadrukte Van Bronckhorst.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie