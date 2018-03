Feyenoord knokt zich thuis langs AZ in voorproefje bekerfinale

Voor rust kwam de openingstreffer op naam van Jean-Paul Boëtius, die AZ-doelman Marco Bizot verschalkte met een schot in de korte hoek. In de tweede helft maakte Nicolai Jörgensen er na een goede loopactie 2-0 van, waarna Wout Weghorst in de extra tijd nog iets terug deed.

De confrontatie tussen Feyenoord en AZ was een voorproefje voor de bekerfinale die over ruim een maand op het programma staat. Op zondag 22 april staan beide clubs in De Kuip opnieuw tegenover elkaar.

Voor Feyenoord, dat in de voorgaande zes competitiewedstrijden vier keer verloor, komt door de winst op AZ op 45 punten uit 27 duels. Een plek bij de top drie is nog steeds ver weg voor de regerend landskampioen, dat naast PSV, Ajax en AZ ook FC Utrecht nog voor zich moet dulden.

AZ, dat voor het eerst in 2018 verloor, zag nummer twee Ajax - dat eerder op de dag met 4-1 van sc Heerenveen won - uitlopen. De Alkmaarders moeten in de laatste zeven duels vijf punten goed maken met het oog op de tweede plaats.

Gevaar

Feyenoord, waar aanvoerder Karim El Ahmadi terug was van een schorsing en Robin van Persie op de bank begon, startte goed tegen AZ. De Rotterdammers zetten druk en kregen mogelijkheden via onder anderen Kevin Diks, Boëtius en Jens Toornstra.

De grootste kans was voor Jörgensen. De Deense spits kopte goed in, maar zag keeper Bizot - die samen met ploeggenoten Weghorst en Guus Til in de voorselectie van Oranje zit - uitstekend redden.

De sterke beginfase bleek uiteindelijk alsnog de voorbode voor een doelpunt: Boëtius pikte de bal buiten het zestienmetergebied op en schoot hard raak. Dat was een opsteker voor de buitenspeler, die op 9 september vorig jaar voor het laatst scoorde.

Voor rust leek Feyenoord al op 2-0 te komen. Schuin voor het doel legde Steven Berghuis aan voor een vrije trap, maar de zuiver getrapte bal van de aanvaller eindigde buiten bereik van Bizot tegen de paal.

Weghorst

In de tweede helft had Feyenoord het een stuk lastiger tegen AZ. De Rotterdammers kregen nog de eerste mogelijkheid via Toornstra, maar daarna was onder anderen Weghorst gevaarlijk voor de bezoekers, die voelden dat er iets te halen was.

Juist op dat moment was het Feyenoord dat opnieuw toesloeg en de manier waarop was fraai. Berghuis gaf een steekpass, Vilhena stapte bewust over de bal heen en stelde daarmee Jörgensen in staat te scoren. De Deen maakte zijn eerste doelpunt van dit kalenderjaar.

AZ gaf niet op, kreeg enkele mogelijkheden en scoorde diep in de extra tijd zelfs nog tegen via aanvoerder Weghorst. Het doelpunt kwam echter te laat om de spanning nog echt terug te brengen in De Kuip.

