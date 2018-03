Younes weigerde volgens Ten Hag invalbeurt tegen Heerenveen

"Ik wilde Amin belonen, maar het was vlak voor tijd en hij vond het niet per se noodzakelijk meer", gaf Ten Hag voor de camera van FOX Sports te kennen.

"Dan is het ook goed, maar natuurlijk vind ik dat hij moet invallen. Ik zal het met hem erover gaan hebben."

Younes leek in de winterstop op weg naar Napoli, maar zag op het allerlaatste moment af van een transfer vanwege persoonlijke omstandigheden, waarna hij zich weer meldde bij Ajax.

De Duits international komt echter amper in de plannen van Ten Hag voor en kreeg in de afgelopen weken slechts sporadisch wat speelminuten.

Younes beschikt in Amsterdam over een aflopend contract en volgens Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis komt hij komende zomer alsnog naar de huidige koploper van de Italiaanse Serie A.

Kansen

Ten Hag was meer te spreken over het spel van zijn ploeg tegen sc Heerenveen, maar baalde wel de vele gemiste kansen.

"We hebben legio kansen gecreëerd, maar haalden er niet voor de eerste keer dit seizoen te weinig rendement uit", baalde hij.

Met name Klaas-Jan Huntelaar had daarin een offday want hij faalde in de openingsfase van de tweede helft tot twee keer aan toe oog in oog met doelman Martin Hansen.

"Klaas-Jan weet zelf ook wel dat hij beter kan. Hij heeft drie weken niet gespeeld vanwege een kuitblessure, misschien dat het daaraan lag."

Ziyech

Ten Hag zette na een stroeve eerste helft de boel tijdens de rust wat om en zag dat dat in de veel betere tweede helft tot het gewenste effect leidde.

"Hakim (Ziyech, red.) heb ik wat meer vanuit het rechterblok laten spelen en Donny (van de Beek, red.) wat meer vanuit het linkerblok. Dat was de sleutel naar succes. Ze hebben daarin vrijheden, maar ik had voor de wedstrijd al aangegeven dat de meeste kansen liggen als Ziyech op rechts en Donny op links speelt."

Ten Hag had ook lovende woorden over voor Matthijs de Ligt, die de aanvoerdersband overnam van de gepasseerde Joël Veltman en verantwoordelijk was voor de 1-0.

"Kijk naar hoe Matthijs de goal maakte en hoe hij heerste achterin... Maar hij kan nog dominanter zijn. De band moet hem stimuleren. Joël kwam er laat in en dan moet ik hem een groot compliment maken hoe hij speelde."