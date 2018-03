De Roon helpt Atalanta aan zege, Vormer matchwinner bij Club Brugge

De Roon was in het uitduel van Atalanta bij Bologna zeven minuten voor tijd trefzeker. De middenvelder zorgde daarmee voor het enige doelpunt: 0-1. Atalanta staat achtste, maar doet nog volop mee in de strijd om Europees voetbal.

Juventus is de nieuwe koploper. De 'Oude Dame' won thuis met 2-0 van middenmoter Udinese, waar Bram Nuytinck het hele duel speelde. Paulo Dybala was twee keer trefzeker, waardoor de formatie uit Turijn aan kop Napoli passeert. Die ploeg verspeelde twee punten tegen Internazionale: 0-0.

Het verschil tussen beide ploegen is slechts één punt, al heeft Juventus wel een wedstrijd minder gespeeld. Napoli heeft nog tien duels te spelen, Juventus elf.

Stefan de Vrij speelde met Lazio ternauwernood gelijk tegen Cagliari: 2-2. De Romeinen maken daardoor een kleine pas op de plaats in de strijd om plek drie. De achterstand op AS Roma is drie punten. De Vrij moest een kwartier voor tijd plaatsmaken voor aanvaller Nani. Ciro Immobile bezorgde Lazio diep in blessuretijd een punt.

Fiorentina won eerder op zondag een emotioneel duel met Benevento: 1-0. De vorige week overleden aanvoerder Davide Astori werd op fraaie wijze herdacht.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma en de Serie A

Vormer

Koploper Club Brugge sloot de reguliere competitie in België zondag af met een krappe zege bij Sint-Truiden. Vormer, opgenomen in de voorselectie van Oranje, was op Stayen de maker van het enige doelpunt: 1-0. Club begint daardoor met een kleine voorsprong op Anderlecht aan de play-offs om de landstitel.

Bij de Brugse formatie stond Kenneth Vermeer op doel en waren er behalve voor hem en Vormer ook basisplaatsen voor verdediger Stefano Denswil en middenvelder Jordy Clasie.

Standard Luik verzekerde zich op de slotdag van de zesde plaats en is dus de laatste ploeg die zich plaatst voor de strijd om de titel. Charleroi, AA Gent en RC Genk waren daar naast Club Brugge en Anderlecht al zeker van.

KV Mechelen is gedegradeerd. De formatie van de Nederlandse coach Dennis van Wijk won weliswaar het laatste competitieduel van Waasland-Beveren, maar ook concurrent Eupen won. Die ploeg heeft een beter doelsaldo en moet zich in de play-offs zien te handhaven op het hoogste niveau.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Jupiler Pro League