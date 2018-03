Arsenal doorbreekt slechte serie met simpele winst op Watford

Arsenal lijkt zich ondanks de zege te moeten concentreren op de zesde plaats in Engeland. De formatie van coach Arsène Wenger heeft met nog acht duels te spelen acht punten minder dan nummer vijf Chelsea.

Nummer zeven Burnley heeft vijf punten minder dan de 'Gunners', die achtereenvolgens verloren van Tottenham Hotspur (1-0), Manchester City (0-3) en Brighton & Hove Albion (2-1).

Shkodran Mustafi opende in het Emirates Stadium al vroeg de score. Pierre-Emerick Aubameyang verdubbelde de voorsprong na krap een uur spelen. Troy Deeney kreeg vervolgens een uitgelezen kans om Watford op 2-1 te zetten, maar de spits miste een strafschop en Henrikh Mkhitaryan besliste het duel een kwartier voor tijd.

Bij Watford, dat tiende blijft in de Premier League, had Daryl Janmaat een basisplaats. Marvin Zeegelaar ontbrak in de basisopstelling van coach Javi Gracia.

In Engeland komt nummer vier Tottenham Hotspur later op zaterdag nog in actie. Bij een zege op Bournemouth passeert de ploeg nummer drie Liverpool. Koploper Manchester City speelt maandag pas tegen Stoke City en heeft bij winst weer een marge van zestien punten op stadgenoot Manchester United.

